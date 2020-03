Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Fitbit Premium é um serviço de associação pago que usa seus dados Fitbit para fornecer orientação e treinamento personalizados e acionáveis para ajudá-lo a alcançar seus objetivos de saúde e fitness.

O serviço de assinatura Premium é uma extensão da plataforma Fitbit existente e foi projetado para usuários do Fitbit que desejam aproveitar mais sua experiência ou encontrar mais motivação para fazer alterações na saúde.

Com o Fitbit expandindo sua avaliação gratuita para 90 dias em resposta aos bloqueios por coronavírus, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o serviço.

O Fitbit Premium oferece vários benefícios extras em comparação com a experiência padrão do Fitbit, incluindo orientação do sono, programas guiados, exercícios dinâmicos, idéias avançadas, desafios, relatórios de saúde e treinamento em saúde.

A Orientação do sono com o Fitbit Premium inclui dois programas de sono guiados chamados Get More Zzzs e Habits for Restful Sleep, um colapso no Score do sono e mediações do sono que incluem uma seleção de ferramentas de relaxamento de áudio de 15 a 45 minutos para ajudá-lo a relaxar e adormecer . Os usuários também receberão informações sobre como a atividade e o sono afetam um ao outro.

Os usuários padrão do Fitbit ainda têm acesso ao seu Sleep Score, mas não poderão ver tantos detalhes, como o que sua frequência cardíaca faz enquanto você dorme, por exemplo.

Os programas guiados com o Fitbit Premium permitem que os usuários vejam orientação e conteúdo diários adaptados a eles. Existem programas de atividade, nutrição e sono disponíveis, e novos conteúdos serão adicionados continuamente.

No lançamento, haverá nove Programas Guiados disponíveis para os usuários do Fitbit Premium. Isso inclui: Introdução a hábitos saudáveis, obter mais zzz, hábitos para um sono reparador, ficar ativo, correr para iniciantes, executar exercícios, entender calorias, chutar seu hábito de açúcar e chutar seu hábito de sal.

Fitbit diz que os programas incluem treinamento acionável, dicas e truques diários, planos de treino estruturados, ferramentas de relaxamento, sugestões de receitas e conteúdo educacional.

O Fitbit Coach foi lançado no Fitbit Premium, sob um novo rótulo de Dynamic Workouts. Usuários premium poderão acessar centenas de exercícios de vídeo e áudio do Fitbit Coach, além de exercícios personalizados para eles.

Os exercícios disponíveis como parte do serviço Premium incluem ciclismo, peso corporal, elíptico, caminhada, corrida, exercícios em escadas, alongamentos, corpo total e remo. Os exercícios são personalizados para cada usuário com base em suas metas e comentários. Quanto mais feedback um usuário fornece, mais inteligentes os exercícios se tornam, com sessões novas e relevantes, adaptadas e recomendadas para eles.

Os usuários do Fitbit Premium obtêm insights mais avançados em comparação aos da experiência padrão do Fitbit. Em vez de uma percepção do sono refletindo os usuários médios do Fitbit, por exemplo, os assinantes Premium receberão informações personalizadas que refletem seu sono ou atividade específica.

O Advanced Insights também conectará suas etapas, minutos ativos, frequência cardíaca, sono e bem-estar, além de oferecer maneiras de melhorar.

Embora os usuários padrão do Fitbit tenham acesso aos Desafios Fitbit, os usuários Premium terão alguns desafios extras, incluindo um Desafio All For One, que o Fitbit afirma ser ótimo para famílias.

Há também uma opção de Desafio personalizado no pacote Premium, permitindo que os usuários escolham suas métricas (etapas, calorias, distância ou minutos ativos) e competam contra um amigo por um período determinado - um pouco semelhante aos desafios do Apple Watch .

Outros desafios para usuários Premium incluem um desafio de bingo Get Fit, adaptado a você e à sua atividade. Cada usuário do Fitbit Premium terá um cartão de bingo diferente, por exemplo.

Os usuários do Fitbit Premium receberão relatórios de saúde e bem-estar dentro do pacote de assinatura que poderão compartilhar com seu médico, personal trainer ou nutricionista.

Os relatórios de bem-estar foram elaborados em conjunto com os médicos e fazem parte do objetivo da Fitbit para ajudar os usuários a obter um atendimento mais personalizado, bem como ajudar os usuários com doenças crônicas como diabetes, a gerenciar suas condições.

O Health Coaching é o benefício final do serviço Fitbit Premium. A idéia é que os assinantes Premium tenham acesso a treinadores de saúde e bem-estar certificados para ajudá-los a alcançar uma meta específica.

O recurso Health Coaching foi desenvolvido para controle de perda de peso e diabetes, bem como orientação individual, respostas de especialistas e incentivo.

O Fitbit Premium custa US $ 9,99 / mês nos EUA ou US $ 79,99 por ano.

No Reino Unido, o Fitbit Premium custa £ 7,99 / mês ou £ 79,99 por ano.

O Premium estará disponível para qualquer usuário Fitbit através da compra no aplicativo.

Sim - e a Fitbit anunciou que agora há um teste gratuito de 90 dias do serviço para manter as pessoas ativas no bloqueio de coronavírus. O teste gratuito habitual é de 7 dias.