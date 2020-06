Fique em forma por menos com este grande desconto Fitbit Ionic

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Fitbit Ionic foi o primeiro smartwatch de fitness adequado da Fitbit e tem sido um modelo popular, oferecendo uma gama completa de rastreamento combinado com as funções do smartwatch.

Agora também está recebendo um grande desconto, graças a uma venda de uma semana em dispositivos Fitbit na Amazon UK. Isso significa que você pode obter o Fitbit Ionic por £ 178,99, uma economia de £ 71 sobre o preço normal.

O Fitbit Ionic oferece monitoramento de freqüência cardíaca e rastreamento de rota por GPS, fornecendo muitas informações sobre suas atividades, o que significa que você pode acompanhar suas corridas, passeios ou nadar e obter uma boa imagem de seu treino.

Essa é uma das outras funções pelas quais o Fitbit é conhecido, incluindo rastreamento de passos e minutos ativos, todos reunidos no aplicativo Fitbit, que é um dos aplicativos mais fáceis de usar que você encontrará em um relógio de fitness . Ele também irá monitorar seu sono.

Também há suporte para música, para que você possa conectar-se a fones de ouvido Bluetooth e sincronizar até 300 faixas do telefone, além do suporte ao Fitbit Pay, que permitirá fazer pagamentos sem contato com o pulso.