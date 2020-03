O que é o Fitbit Pay, como funciona e quais bancos o suportam?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Fitbit é uma empresa mais conhecida por seus rastreadores de fitness e smartwatches, alguns dos quais oferecem um serviço chamado Fitbit Pay, permitindo que você faça pagamentos a partir de seu pulso, como você pode com a Apple Pay no relógio Apple e Google paga em WearOS smartwatches.

O Fitbit Pay foi lançado originalmente no smartwatch Fitbit Ionic, mas agora está disponível em alguns outros dispositivos Fitbit mais recentes, incluindo o Versa 2 , Versa Special Edition e Charge 3 Special Edition, todos com chip NFC integrado que permite efetuar pagamentos em qualquer lugar existe um símbolo de pagamento sem contato sem o telefone ou a carteira.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Fitbit Pay.

Nos EUA, existem vários bancos que suportam o Fitbit Pay, o que significa que você poderá usar seus cartões para fazer pagamentos móveis através do seu dispositivo Fitbit compatível.

Você pode encontrar uma lista completa de bancos suportados nos EUA no site Fitbit , mas aqui estão alguns da lista:

Banco da Aliança (Visa)

Expresso americano

Banco Bancorp (Mastercard)

Banco da América

Capital One - Crédito

Chase Bank (Visa)

Commerce Bank

Banco FNB (Visa)

Banco da Liberdade (Visa)

Banco Nacional (Visa)

North Central Bank

Providence Bank (Visa)

Banco do estúdio (Visa)

Banco Tríade (Mastercard)

Banco dos EUA

Wells Fargo

Existem menos bancos apoiados no Reino Unido do que nos EUA, com alguns jogadores-chave ausentes, incluindo Barclays, Natwest e Lloyds. Aqui está a lista completa de compatibilidade para o Reino Unido , com alguns destaques listados abaixo:

Santander

benefício. por Wirecard

Danske Bank (Mastercard)

Starling Bank (Mastercard)

Revolut (Mastercard)

PFS (Mastercard)

O Fitbit Pay é suportado em vários países do mundo. Aqui está a lista atual de países suportados:

Austrália

Áustria

Bélgica

Bulgária

Canadá

Croácia

República Checa

Dinamarca

Estônia

Finlândia

França

Alemanha

Grécia

Hungria

Islândia

Irlanda

Itália

Letônia

Liechtenstein

Lituânia

Luxemburgo

Malta

México

Países Baixos

Nova Zelândia

Noruega

Polônia

Portugal

República de Chipre

Romênia

Cingapura

Eslováquia

Eslovênia

África do Sul

Espanha

Suécia

Suíça

Taiwan

Tailândia

Emirados Árabes Unidos

Reino Unido

Estados Unidos da America

Você pode encontrar uma lista completa dos bancos suportados para cada país no site da Fitbit aqui . Você descobrirá que alguns países têm apenas um banco suportado; portanto, não fique muito animado até verificar a lista.

Tudo o que você precisa fazer é adicionar seu cartão compatível e, em seguida, ir a uma loja, iniciar o Fitbit Pay no seu dispositivo Fitbit compatível e segurá-lo no leitor sem contato no checkout. É simples assim, funcionando como pagamentos em outros dispositivos.

Você poderá adicionar cartões elegíveis US American Express, bem como cartões de crédito e débito Mastercard e Visa ao Fitbit Pay, mas lembre-se de que seu banco também deve ser suportado.

Se o seu banco não for suportado, você não poderá conectar seu cartão. O Apple Pay e o Google Pay levaram um bom tempo para integrar os bancos com suas respectivas tecnologias de pagamento móvel, por isso pode demorar um pouco para que seu banco seja compatível com o Fitbit Pay.

Se o seu banco for compatível, adicione os detalhes no aplicativo Fitbit no seu telefone. Esses detalhes são verificados antes de serem sincronizados com o seu dispositivo Ionic, Versa ou Charge 3 Special Edition.

Você precisará conectar o relógio via Bluetooth para concluir o processo. É simples, no entanto, e não demora muito.

O Fitbit Pay funciona em qualquer lugar que aceite pagamentos sem contato, como Apple Pay e Google Pay. Basta procurar o símbolo de pagamentos sem contato próximo aos leitores de cartão durante o checkout.

Para quem está no Reino Unido, usar o Fitbit Pay é tão simples quanto tocar no seu cartão sem contato no leitor. Se você vir o símbolo, basta ativar o pagamento no relógio e pagar colocando o relógio ao lado do leitor. Também funciona com terminais de trânsito TfL, para que você possa usar o Fitbit Pay on the Tube, por exemplo.

Quando o pagamento for concluído, você receberá um visto na tela do relógio, além de receber uma notificação do aplicativo Fitbit para informar o valor pelo qual você pagou.

Como você precisa ativar deliberadamente o pagamento no relógio toda vez que paga, não há risco de deslizar no relógio sem que você saiba.

O Fitbit Pay funciona com o smartwatch Fitbit Ionic, o smartwatch Fitbit Versa 2, o smartwatch Fitbit Versa Special Edition e o Fitbit Charge 3 Special Edition.