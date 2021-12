Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fitbit traz uma das melhores plataformas de fitness lá fora quando se trata de apresentar quanto ou quão pouco você se move em um formato fácil de entender. Ele não apenas fornece os dados, mas também de uma forma simples e amigável para que você não fique sobrecarregado com muitos detalhes.

O aplicativo Fitbit é abrangente e, embora os recursos básicos que oferece possam ser óbvios, algumas das melhores funções do Fitbit são um pouco mais difíceis de encontrar.

Este recurso destaca todas as dicas e truques do aplicativo Fitbit para ajudá-lo a obter o máximo do seu rastreador de fitness , com dicas específicas do dispositivo na parte inferior.

Toque em 'Editar' no canto superior direito da tela da guia Hoje> Toque no círculo com o 'X' à direita das métricas que você não deseja que apareçam> Toque em 'Concluído' no canto superior direito.

Toque em 'Editar' no canto superior direito da tela da guia Hoje> Arraste os blocos métricos na ordem desejada> Toque em 'Concluído' no canto superior direito.

Cinco métricas cabem na seção superior da guia Fitbit Hoje e você pode escolher entre Etapas, Pisos, Distância, Calorias queimadas e Minutos ativos. Para alterar quais métricas aparecem, você precisa desmarcar aquelas que não deseja mostrar. No entanto, você não pode trocar as métricas. Também é importante notar que você não verá pisos escalados se seu Fitbit não tiver um altímetro.

Toque nas setas na seção principal da guia Hoje, sob o logotipo do Fitbit na parte superior. As informações que você vê lá estarão disponíveis para cada dia que você voltar.

Toque em '+' à direita da métrica que deseja adicionar.

Toque em '+' à direita da guia Exercício. Certifique-se de que a guia Trilha na parte superior esteja selecionada> Escolha Corrida, Caminhada ou Caminhada> Pressione 'Iniciar' na parte inferior da tela. O aplicativo Fitbit usará o GPS do seu telefone para rastrear sua corrida, caminhada ou caminhada.

Toque em '+' à direita da guia Exercício. Selecione o menu Cues> Defina quais você deseja ouvir, se quiser ouvi-los, com que frequência gostaria de ouvi-los e em que volume.

Toque em '+' à direita da guia Exercício. Toque no menu Controle de música / Última reprodução. A partir daqui, você pode ativar ou desativar o modo aleatório e selecionar a música que deseja reproduzir com opções incluindo Última reprodução, Todas as músicas e Reproduzidas recentemente.

Selecione a métrica sobre a qual deseja ver mais informações na guia Hoje, como etapas. Isso exibirá um resumo em formato de lista de todo o seu histórico por dia dessa métrica específica.

O gráfico no topo predefine um resumo semanal, mas um toque adicional em qualquer um dos dias listados lhe dará um resumo por hora para aquele dia em um gráfico. Você também pode pressionar uma hora específica para ver as informações em formato de número para intervalos de 15 minutos.

Toque na seção Exercícios e você verá uma análise de todos os vários exercícios que você fez, desde caminhadas até exercícios elípticos.

Para alterar um exercício que foi categorizado incorretamente no Fitbit, toque na seção Exercício em Hoje> Toque no exercício que deseja alterar> 'Categorizar Exercício' na parte superior da tela> Selecione a categoria correta.

Toque no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Toque em seu rastreador de atividade> Alarmes silenciosos> Definir novo alarme.

É importante notar que para as séries Fitbit Charge 3, Fitbit Charge 4, Fitbit Charge 5, Fitbit Luxe, Fitbit Sense, Fitbit Ionic e Fitbit Versa, você define alarmes no seu dispositivo.

Toque no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Toque em seu rastreador de atividade> Notificações> Ativar ou desativar aplicativos e notificações, dependendo de suas preferências. Dependerá de qual dispositivo você tem as opções que aparecem aqui, se houver.

Toque no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Toque em seu rastreador de atividade. Você verá quando ele foi sincronizado pela última vez, bem como a versão do software e o nível da bateria em que ele está, na parte superior da tela.

O Fitbit oferece a escolha de cinco objetivos principais - passos, distância, calorias queimadas, minutos da zona ativa e pisos escalados. Para escolher aquele em que deseja se concentrar, toque no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Toque em seu rastreador Fitbit> Role para baixo até 'Objetivo principal'.

Observe que os andares escalados serão apenas uma opção nos rastreadores Fitbit com altímetro.

Para forçar a sincronização do rastreador de atividades Fitbit, clique na guia Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Toque em seu rastreador de atividades> Role para baixo até ver 'Sincronizar agora'. Você também verá All-Day Sync acima dele, que se você ligar garante que seu Fitbit sincronize automaticamente.

Se você ainda está lutando para sincronizar seu Fitbit, tente ligar e desligar o Bluetooth em seu smartphone, e você pode tentar fechar o aplicativo Fitbit e reabri-lo também.

Para garantir que você dê 250 passos a cada hora entre determinados horários do dia, clique no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Toque em seu rastreador de atividades> Role para baixo até 'Lembretes a serem movidos'. A partir daqui, defina uma hora de início, hora de término e em quais dias você deseja os lembretes.

Você pode escolher entre cinco e 14 horas consecutivas por dia.

A maioria dos rastreadores Fitbit monitora automaticamente o sono se você usá-los para dormir. Para ver os dados coletados, role para baixo até a seção de sono na guia Hoje.

Como as outras métricas, você verá um histórico se tocar na seção de sono e um novo toque em um determinado dia exibirá um gráfico de sono, bem como seu Índice de Sono com mais informações. Você também pode deslizar no gráfico superior para ver outras estatísticas.

Toque na seção de sono na guia Hoje> Toque na engrenagem de configurações no canto superior direito da tela. Você pode então alterar sua meta de tempo de sono, bem como definir um lembrete para a hora de dormir e uma meta de sono. Você também pode escolher se deseja receber informações sobre o sono ou não.

Para remover a meta de tempo de sono e a programação de sono de destino ao mesmo tempo, toque nos três pontos no canto superior direito quando estiver na tela.

Toque no '+' à direita da seção do sono na guia Hoje> Toque em 'Adicionar Registro do Sono' ou 'Comece o Sono Agora'.

Clique na seção de sono na guia Hoje> toque no registro de sono que deseja excluir> toque nos três pontos no canto superior direito> Excluir registro de sono.

Clique na seção de acompanhamento da saúde feminina na guia Hoje> Toque e segure na respectiva data em que deseja registrar o início ou término da menstruação> Arraste a barra rosa para apresentar a duração da menstruação.

Você pode adicionar vários sistemas ao elemento de rastreamento da saúde feminina do aplicativo Fitbit, como dores de cabeça, cólicas, fluidos, intensidade do fluxo e sexo. Para registrar um sintoma, clique na seção de rastreamento de saúde feminina na guia Hoje> Toque em '+' no canto inferior direito onde diz 'Detalhes do registro'> Clique no sintoma que deseja registrar> Toque em 'Salvar' no canto superior direito.

Clique na seção de acompanhamento da saúde feminina na guia Hoje> toque na engrenagem de configurações no canto superior direito> Adicione a duração do período e a duração do ciclo.

Clique na seção de acompanhamento da saúde feminina na guia Hoje> toque na guia Tendências na parte superior> Veja uma análise da duração média do período, ovulação média estimada e duração média do ciclo. Você também poderá ver os ciclos que registrou.

Clique no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Clique em seu nome. A partir daqui, você pode alterar a imagem do perfil e a imagem da capa tocando no ícone da câmera em qualquer uma delas.

Clique no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Clique no seu nome> Toque em 'Pessoal'. A partir daqui, você pode alterar seu nome de exibição, aniversário, altura e peso, bem como adicionar um local e adicionar uma seção sobre você.

Clique no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Role para baixo até Social e Compartilhamento> Privacidade. A partir daqui, você pode fechar quais informações pessoais estão disponíveis para seus amigos do Fitbit ou publicamente disponíveis.

Você também poderá alterar as configurações de privacidade de vários gráficos de 30 dias, incluindo ingestão de calorias, gráfico de sono, passos e gráfico de distância e gráfico de peso.

Clique no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Toque em seu nome> Toque em 'Emblemas e Troféus'. Clicar em cada emblema mostrará quando você o ganhou pela última vez e permitirá que você o compartilhe.

Clique no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Toque no seu nome> Toque em 'Emblemas e Troféus'> Selecione 'Coleção de Emblemas' ou 'Coleção de Troféus'. Tocar em qualquer um deles mostrará todas as suas conquistas e, novamente, você pode clicar em cada um para ver quando o conquistou e compartilhá-lo.

Certifique-se de que as informações do seu perfil sejam precisas e que o aplicativo saiba em qual pulso você está usando o Fitbit. Toque no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Clique em seu rastreador de atividade> Selecione em qual pulso você está usando seu rastreador - dominante ou não dominante.

Toque no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Atividade e bem-estar> Atividade diária> Altere sua meta de passos, meta de distância, meta de calorias queimadas, meta de minutos ativos, meta de pisos subidos e meta de atividade por hora. Novamente, como mencionamos acima, os andares escalados só estarão disponíveis em aparelhos com altímetro.

Clique no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Atividade e bem-estar> Exercício> Escolha o número de dias da semana que você pretende se exercitar.

Clique no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Atividade e Bem-Estar> Sono> Escolha uma meta de 'Tempo Adormecido' e 'Cronograma de Sono'. Isso também pode ser acessado por meio da seção de suspensão da guia Hoje, conforme mencionamos anteriormente.

Clique no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Atividade e bem-estar> Nutrição e peso> Selecione sua meta geral, como perder ou manter peso, bem como sua meta de peso, data de início e peso inicial.

Clique no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Atividade e bem-estar> Nutrição e peso> Role para baixo até 'Porcentagem de gordura corporal da meta'> Escolha sua meta. O Fitbit oferece uma indicação de qual seria o intervalo normal com base no seu gênero, mas você pode escolher o que deseja.

Clique no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Atividade e Bem-Estar> Nutrição e Peso> Toque nos três pontos no canto superior direito> Escolha entre remover a meta de peso ou gordura corporal, ou ambas.

Nem todos os rastreadores Fitbit têm monitores de frequência cardíaca, mas para os que têm, é possível definir uma zona personalizada. Clique no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Atividade e Bem-Estar> Saúde Cardíaca> Toque em 'Zonas de Freqüência Cardíaca'> Alterne em 'Zona Personalizada'> Defina um limite superior e um limite inferior.

Você também pode definir uma freqüência cardíaca máxima personalizada aqui.

Alguns dispositivos Fitbit irão notificá-lo se detectarem uma frequência cardíaca alta ou baixa que esteja fora do seu limite normal quando você ficar inativo por 10 minutos. Você pode usar limites com base em sua idade ou definir uma frequência cardíaca alta ou baixa personalizada.

Clique no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Atividade e bem-estar> Saúde cardíaca> Frequência cardíaca alta e baixa> Ative ou desative as notificações de frequência cardíaca alta e baixa> Escolha personalizado em alto ou baixo para definir um personalizado frequência cardíaca e anular o padrão.

Toque no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Configurações do aplicativo> Unidades> Escolha entre centímetros e quilômetros ou pés e milhas, quilogramas, libras ou pedra, onças ou mililitros e metros ou jardas para nadar. É importante notar que apenas os rastreadores Flex 2, Inspire, Charge 3, 4 e 5, Luxe, Versa trackers, Ionic e Sense são à prova de natação.

Toque no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Atividade e Bem-Estar> Sono> Selecione 'Sensibilidade do Sono'> Escolha entre normal e sensível.

Toque no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Configurações de aplicativos> Toque em 'Iniciar semana em'> Escolha entre domingo ou segunda-feira.

Existem vários aplicativos que serão vinculados ao Fitbit, incluindo MyFitnessPal, Weight Watchers, Strava, MapMyRun e RunKeeper. Para descobrir todos os aplicativos compatíveis, toque no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Aplicativos de terceiros> Aplicativos compatíveis. Isso o levará à página do site do Fitbit que lista todos eles.

Para gerenciar os aplicativos de terceiros aos quais você concedeu acesso, toque no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Aplicativos de terceiros> Gerenciar aplicativos de terceiros.

Toque no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Configurações da conta> Alterar e-mail ou senha.

Toque no ícone Conta no canto superior esquerdo da guia Hoje> Configurações da conta> Dispositivos autorizados> Clique no dispositivo cujo acesso você deseja revogar.

Para um pouco mais de motivação, toque na guia Descobrir na parte inferior da tela do aplicativo> Selecione 'Desafios e Aventuras'> Escolha um dos desafios que deseja enfrentar. Se você tiver a assinatura do Fitbit Premium , mais desafios e aventuras aparecerão.

Para aqueles que procuram um desafio mais difícil, vá para a guia Descobrir> Selecione 'Desafios e Aventuras'> Escolha entre Corridas de Aventura, que permite que você corra virtualmente contra seus amigos Fitbit ou Aventuras Solo em que você se desafie.

Vá para a guia Comunidade na parte inferior da tela do aplicativo> Clique na guia Amigos na parte superior da tela> Clique em 'Adicionar Amigos' na parte inferior ou no ícone no canto superior direito> Pesquise seus contatos, Facebook e o email. Para adicionar um amigo, toque no botão adicionar à direita depois de encontrá-lo.

Abra a guia Comunidade> Clique na guia amigos na parte superior da tela> Clique no amigo para o qual deseja enviar uma mensagem, torcer ou provocar> Selecione o que deseja fazer. Você também poderá ver seus principais emblemas e um clique em cada emblema irá mostrar quantas vezes eles o ganharam e quando foi alcançado.

Para ver a tabela de classificação de etapas, vá para a guia Comunidade na parte inferior da tela> Clique na guia Amigos na parte superior e você verá como está seu desempenho em comparação com seus amigos. É uma tabela de classificação de rolagem, portanto, não perca tempo ou você estará indo para o fundo.

Para ver todas as mensagens de seus amigos do Fitbit, vá até o ícone da bandeja no canto superior direito da guia Hoje> Toque em mensagens na barra superior.

Para ver todas as notificações do Fitbit, vá até o ícone da bandeja no canto superior direito da guia Hoje> Toque em notificações na barra superior.

Toque duas vezes na tela do Fitbit Charge 5 e deslize de baixo para cima.

Toque duas vezes na tela do Fitbit Charge 5 e deslize de cima para baixo.

Deslize da direita para a esquerda na tela do Fitbit Charge 5 para voltar à tela anterior. Continue deslizando até chegar à tela desejada.

Toque duas vezes na tela do Fitbit Charge 5 e deslize da direita para a esquerda. Deslize para cima no ícone de notificações para ver suas notificações.

Toque duas vezes na tela do Fitbit Charge 5, deslize da direita para a esquerda na tela até chegar a Alarmes. Toque para adicionar um novo alarme.

Toque duas vezes na tela do Fitbit Charge 5, deslize da direita para a esquerda na tela até chegar a Exercício. Deslize de baixo para cima para alternar entre os exercícios. Toque no exercício para começar. Se você deslizar de baixo para cima quando o ícone de início aparecer, você também pode definir uma meta.

Toque duas vezes na tela do Fitbit Charge 5, deslize da direita para a esquerda e toque no bloco de digitalização EDA. Toque para iniciar e siga as instruções na tela.

Toque no botão à esquerda da tela e deslize da esquerda para a direita para acessar as configurações rápidas no Fitbit Sense.

Toque no botão à esquerda da tela e deslize da direita para a esquerda na tela. Toque em EDA Scan e siga as instruções.

Toque no botão à esquerda da tela e deslize de cima para baixo na tela para acessar as notificações. Deslize da direita para a esquerda em uma notificação para apagá-la.

Pressione duas vezes o botão à esquerda da tela. Você verá o ícone Alexa aqui por padrão, embora possa alterá-lo para ser o Google Assistant.

Pressione duas vezes o botão à esquerda da tela. Você verá o símbolo da música aqui.

Pressione o botão à esquerda da tela e deslize de baixo para cima na tela.

Aperte o botão à esquerda da tela e deslize da direita para a esquerda na tela. Em seguida, você precisará deslizar até ver o aplicativo ECG.

Toque na tela do Fitbit Luxe e deslize de baixo para cima.

Toque na tela do Fitbit Luxe e deslize de cima para baixo.

Deslize da direita para a esquerda na tela do Fitbit Luxe para voltar à tela anterior. Continue deslizando até chegar à tela desejada.

Toque na tela do Fitbit Luxe e deslize da direita para a esquerda. Deslize para cima no ícone de notificações para ver suas notificações.

Toque na tela do Fitbit Luxe, deslize da direita para a esquerda na tela até chegar a Alarmes. Toque para adicionar um novo alarme.

Toque na tela do Fitbit Luxe, deslize da direita para a esquerda na tela até chegar a Exercício. Deslize de baixo para cima para alternar entre os exercícios. Toque no exercício para começar. Se você deslizar de baixo para cima quando o ícone de início aparecer, você também pode definir uma meta.

Pressione e segure o botão lateral no Versa 2 para iniciar Alexa. Você pode então emitir seu comando de voz. Também é possível iniciar o Alexa com um deslizar para baixo a partir do topo da tela do Versa 2, mas você deve alterar isso nas configurações do Versa 2, pois o padrão é o Alexa iniciar pressionando e segurando o botão lateral.

Deslize da direita para a esquerda na tela inicial do Versa 2 até chegar à página com o ícone de configurações. Role para baixo até chegar ao botão esquerdo. Toque para mudar de Alexa para Fitbit Pay e vice-versa.

Deslize de cima para baixo na tela do Versa 2 e toque no ícone de configurações rápidas, que é o ícone à direita dos três que aparecem na parte superior das notificações. Toque na meia lua para ativar ou desativar o modo de suspensão.

Deslize de cima para baixo na tela do Versa 2 e toque no ícone de configurações rápidas, que é o ícone à direita dos três que aparecem na parte superior das notificações. Toque no ícone do relógio à esquerda para ativar ou desativar a tela Always On.

Deslize de cima para baixo na tela. Você também pode gerenciar algumas opções de notificações no próprio Versa, deslizar para as configurações e ir para as notificações - aqui você pode desativar as notificações durante o exercício ou quando está dormindo.

Deslize de cima para baixo na tela do Versa 2 e toque no ícone de música.

Acesse as configurações do Versa 2 deslizando da direita para a esquerda na tela inicial> Bluetooth e conecte-se a um novo dispositivo. Coloque os fones de ouvido no modo de emparelhamento e eles aparecerão no seu Versa 2. Selecione os fones de ouvido para emparelhá-los com o Versa 2 e pronto.

Para configurar um cartão para Fitbit Pay , você precisa acessar o aplicativo Fitbit para smartphone e, em seguida, tocar no ícone do seu perfil no canto superior esquerdo seguido pelo Versa 2 abaixo do seu nome. Você verá a opção para Carteira na grade de ícones abaixo. Você pode então adicionar seu cartão de pagamento se for compatível com o Fitbit Pay.

Se você tiver uma configuração de cartão de pagamento, deslize de cima para baixo na tela do Versa 2 para iniciar o Fitbit Pay. Você pode então pagar por qualquer coisa até £ 30 em um terminal de cartão sem contato.

Deslize da direita para a esquerda para acessar os aplicativos e pressione e segure um ícone. Você poderá então arrastar para reorganizar os ícones, incluindo movê-los para páginas diferentes.

Se você deseja adicionar ou remover aplicativos do seu Versa 2, acesse o aplicativo do smartphone e toque no ícone do seu perfil no canto superior esquerdo e, em seguida, no Versa 2 abaixo do seu nome. Você verá os aplicativos na grade abaixo. Toque aqui e você verá uma lista de todos os aplicativos instalados e os aplicativos que você pode instalar em uma guia separada.

Deslize da direita para a esquerda no Versa> toque em Exercício> deslize para Swim> toque na engrenagem de configurações> altere o comprimento da piscina.

Deslize de cima para baixo na tela principal do Fitbit Inspire e Inspire HR e você encontrará novas notificações.

Deslize de baixo para cima na tela principal no Fitbit Inspire ou Inspire HR e a maioria das métricas que aparecem no aplicativo Fitbit aparecerá aqui. Você também pode tocar na parte inferior da tela principal e as métricas aparecerão sob o relógio.

Pressione e segure o botão à esquerda da tela> role para baixo até Notificações e toque para ligar ou desligar.

Toque no botão à esquerda de Inspire ou Inspire HR e você será levado de volta à tela anterior do visor.

Pressione o botão à esquerda de Inspire ou Inspire HR quando estiver na tela inicial principal e a tela irá hibernar.

Deslize de cima para baixo na tela inicial> selecione Exercício> deslize para baixo para Nadar> deslize para baixo para acessar o comprimento da piscina antes de clicar em Nadar> alterar comprimento. Você também pode alterar a unidade entre metros e jardas. Este recurso não está disponível para o Inspire.

Alguns exercícios permitem definir uma meta de distância, calorias ou tempo. Deslize de cima para baixo na tela inicial principal> selecione Exercício> deslize para baixo até o exercício que deseja fazer e toque nele. Se o recurso Definir meta estiver disponível, estará abaixo da opção inicial. Toque em Definir meta e selecione qual meta você deseja. Este recurso não está disponível no Inspire.

Acesse o aplicativo Fitbit> toque no ícone Inspire ou Inspire HR no canto superior esquerdo do aplicativo> toque em Relógios> toque na guia Todos os Relógios na parte superior e selecione um novo relógio ou selecione Escolha um Novo Relógio em Meus Relógios aba.

