Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Agora que estamos chegando ao final do ano, talvez seja hora de começar a pensar na resolução desse novo ano para o próximo. E, que melhor compromisso do que ficar mais em forma em 2023?

O equipamento de fitness Peloton pode ajudar - quer você se trate de uma nova bicicleta de exercício conectada, sapatos de ciclismo indoor para acompanhá-la, pesos ou outro equipamento de fitness. Graças à Cyber Monday, você pode até mesmo pegar algo com um desconto decente hoje.

Como com a Black Friday, a Amazon está oferecendo ofertas Peloton tanto no Reino Unido como nos EUA, com economias de até 30%.

Aqui estão nossos favoritos:

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Melhores ofertas de Peloton dos EUA para Cyber Monday

Obtenha a Bike Peloton original com 300 dólares de desconto A Bike Peloton original lhe dá tudo o que você precisa para seguir as aulas de ciclismo Peloton ao vivo e sob demanda. Tem resistência variável, Bluetooth e uma ótima tela sensível ao toque de 21-5 polegadas. Você só precisa adicionar uma assinatura Peloton e ir embora. Normalmente US$ 1.445, agora são apenas US$ 1.145. Ver oferta

Sapatos de ciclismo Peloton Altas - economize 30% Lançados apenas recentemente, estes sapatos de ciclismo Peloton atualizados cabem como uma luva. Eles são leves e vêm com as presilhas compatíveis com o delta que os fazem caber nos pedais da Bike e da Bike+. Foi de $145, agora apenas $101,50. Ver oferta

Obter 30% de desconto nos Shows de ciclismo Peloton original Os sapatos originais de ciclismo Peloton também são compatíveis com o Bike e Bike+ e são ainda mais baratos se você estiver procurando economizar um pouco mais. Normalmente $125, agora eles são $87,50. Ver oferta

Economize $50 no Guia Peloton O Guia Peloton é um grande parceiro ou alternativa para uma Bicicleta. Você o coloca na frente de sua TV e ele acompanhará seus movimentos enquanto você faz aulas de Peloton. Foi de $295, agora apenas $245. Ver oferta

Pesos Peloton Light (1 a 3lbs) - com 30% de desconto Os pesos leves do Peloton vêm com pegas de borracha e cabem na parte de trás de uma Bike ou Bike+ para fácil acesso às aulas de tonificação de braços. As três diferentes categorias de peso estão disponíveis, 1, 2, e 3lbs. Normalmente $25, agora apenas $17,50. Ver oferta

Melhores ofertas de Peloton do Reino Unido para Cyber Monday

Bicicleta Peloton original - economize £250 Como nos EUA, há muita coisa disponível para o Peloton Bike original, com sua tela touchscreen de 21,5 polegadas e tecnologia inovadora conectada. Você precisará de um membro Peloton e sapatos de ciclismo compatíveis com o delta, mas tudo o mais está incluído aqui. Normalmente £1.345, agora são apenas £1.095. Ver oferta

Economizar £39 nos novos sapatos de ciclismo Peloton Altos Os novos sapatos de ciclismo Peloton Altos estão disponíveis em vários tamanhos e são respiráveis e leves. Eles vêm com as presilhas corretas tanto para a Bike quanto para a Bike+. Foi de £130, agora só £91. Ver oferta

O Peloton Guide tem 30 libras de desconto hoje! Você pode obter o sistema de movimento Peloton Guide com uma economia de 11% - tudo o que você precisa adicionar é um membro Peloton Guide. Ele rastreia seus representantes durante as aulas on-line e mostrará seu progresso ao longo do tempo. Normalmente £275, agora apenas £245. Ver oferta

Faixa de freqüência cardíaca Peloton - economize 30% Você pode usar a faixa de freqüência cardíaca Peloton com qualquer um dos produtos de fitness Peloton. Ela classificará com precisão seu RH durante os exercícios e os enviará para seu equipamento via Bluetooth. Foi de £80, agora apenas £56. Ver oferta

Escrito por Rik Henderson.