Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou AirTags em abril de 2021, mas uma patente recente sugeriu que pode não ser a única tag que veremos da empresa no futuro.

Um pedido de patente descoberto pela PatentlyApple (via Wareable ) apresenta a possibilidade de um sensor vestível usado ao redor do corpo ou em roupas que monitoram recursos de saúde e condicionamento físico. Sugere-se que o sensor - ou tag - se comunique sem fio com um dispositivo central, que presumimos ser um iPhone ou Apple Watch.

A patente refere-se aos sensores trabalhando individual ou coletivamente e fala sobre a capacidade de oferecer informações sobre vários fatores de condicionamento físico e saúde, como postura, exposição ao sol, pressão arterial, níveis de açúcar no sangue, frequência cardíaca e respiratória.

PatentlyApple

Também é dito que eles seriam capazes de rastrear e analisar atividades, como corrida, caminhada, ciclismo e caminhada. De acordo com a patente, seria possível controlar e configurar os sensores a partir do dispositivo central, como determinar onde eles são colocados.

Esperamos que qualquer sensor ou tag como a patente descreve sincronize diretamente com o aplicativo Health da Apple, embora não seja surpreendente ver as tags como extensões do Apple Watch também, permitindo que a Apple ofereça uma gama mais ampla de monitoramento de saúde do que o smartwatch é atualmente capaz.

É claro que, por enquanto, isso é apenas um pedido de patente, e muitas patentes nunca veem a luz do dia, mas uma Apple HealthTag certamente não parece além das possibilidades.

Escrito por Britta O'Boyle.