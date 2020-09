Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O evento de setembro da Apple realizou uma verdadeira miscelânea de novos produtos e serviços que está lançando, mas um dos mais atraentes foi o Apple Fitness +, uma nova experiência de fitness que está lançando.

Parte da família de serviços conectados Apple One , mas também acessível por conta própria, Fitness + parece uma ótima nova maneira de entrar em forma usando os dispositivos da Apple, todos construídos com um Apple Watch em mente. Temos todos os detalhes que você precisa saber sobre o novo serviço aqui, então prepare-se para descobrir tudo.

Simplificando, o Apple Fitness + é uma nova maneira de realizar os treinos em qualquer configuração de sua preferência, seja em uma academia que você visita, em sua própria casa ou ao ar livre, usando o Apple Watch para emparelhar com visuais em um iPhone, iPad ou Apple TV.

Dá-lhe a experiência de estúdio que se tornou tão cobiçada, especialmente durante o bloqueio, sem qualquer equipamento adicional necessário. A imagem acima é a demonstração mais sucinta - você pode apoiar seu telefone, acompanhar um treino e obter exibições de estatísticas personalizadas em seu pulso e na tela de sua escolha em tempo real.

O serviço terá treinos que você pode concluir por conta própria, bem como aulas em estúdio que você pode sintonizar com o elenco de treinadores que a Apple orgulhosamente exibiu, todos os quais parecem, bem, gurus do fitness, o que é bom.

Também oferece uma ampla variedade de tipos de atividades para garantir que haja muito para atrair as pessoas, incluindo ciclismo, esteira, remo, HIIT, força, ioga, dança, core e resfriamento consciente, entre outros.

Finalmente, se você tem o Apple Music, também encontrará integração lá, permitindo que você navegue facilmente e salve listas de reprodução voltadas para cada treino.

O Apple Fitness + foi desenvolvido com os relógios Apple em mente, mas não funciona com todas as combinações de relógios e iPhones que existem. O requisito básico é um Apple Watch Series 3 ou posterior emparelhado com pelo menos um iPhone 6s ou posterior, ou iPhone SE.

No lado do iPad, o serviço funcionará com iPad Pro, iPad (5ª geração ou posterior), iPad mini 4 ou posterior, iPad Air 2 ou iPad Air (3ª geração), enquanto Apple TV 4K e Apple TV HD suportarão isto.

As melhores coisas da vida raramente são de graça, e Fitness + não é exceção - a Apple tem um serviço premium em suas mãos, aqui. Seu preço padrão é $ 9,99 ou £ 9,99 cada mês, embora você possa fazer uma assinatura anual por $ 79,99 ou £ 79,99.

No entanto, há também o novo sistema de associações Apple One para enfrentar. A Apple não oferece inicialmente Fitness + como parte dos dois níveis inferiores do Apple One, mas se você se inscrever no plano Apple One Premier por $ 29,99 ou £ 29,99 por mês, receberá Fitness + junto com todas as outras associações que o nível traz.

Felizmente, todas as novas compras do Apple Watch a partir de agora virão com uma avaliação de três meses do Fitness +, permitindo que você experimente o serviço com seu novo wearable. Curiosamente, a Best Buy parece que já está oferecendo um teste de seis meses, mostrando que os varejistas podem ser capazes de aumentar esse incentivo.

squirrel_widget_2670421

squirrel_widget_2670420

Escrito por Max Freeman-Mills.