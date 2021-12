Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou recentemente um rastreador de fitness chamado Halo View . Agora você pode comprar o dispositivo da própria Amazon. Durante o período de encomenda, você pode economizar US $ 30 no wearable . Agora, porém, está de volta ao preço original.

O Halo View se parece com os rastreadores de fitness Fitbit e também funciona como eles. Ele oferece uma tela OLED colorida, bateria de sete dias, resistência à água de 50 metros para natação, sensor óptico de frequência cardíaca, rastreamento do sono, monitoramento do oxigênio no sangue e capacidade de rastrear mudanças noturnas na temperatura da pele.

Lembre-se de que a Amazon entrou pela primeira vez no mundo do fitness em 2020 com a Halo Band . Halo View é apenas sua última tentativa de rivalizar com o Fitbit do Google.

O Halo View vem notavelmente com um ano grátis de associação ao Halo Fitness , o serviço premium de fitness e nutrição da Amazon que custa regularmente US $ 4 por mês. Semelhante ao Peloton , o Halo Fitness oferece exercícios e meditações sob demanda, bem como receitas do Weight Watchers e do Whole Foods Market.

O Amazon Halo View vem em dois tamanhos diferentes: pequeno / médio e médio / grande. Ambos os tamanhos estão disponíveis para compra na própria loja da Amazon por US $ 79,99 cada. Você pode obtê-los nas opções de cor Preto Ativo, Sonho Lavanda ou Verde Sage.