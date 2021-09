O que é a assinatura Halo da Amazon e quanto custa?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No evento de hardware do outono de 2021 da Amazon, a empresa retirou alguns de seus produtos mais avançados até então . Tudo, desde um Echo montável na parede até um robô literal sobre rodas que o segue - jogar pelo seguro era a última coisa que a empresa pretendia fazer.

No entanto, um de seus novos serviços principais revelados - Amazon Halo - parece enfrentar a Apple e sua oferta Fitness + baseada em atividades, ao mesmo tempo em que dá um passo adiante por meio de orientações nutricionais adicionais também.

Caso você esteja procurando se inscrever em um novo serviço de saúde e bem-estar, aqui está tudo o que você precisa saber sobre Amazon Halo Fitness e Halo Nutrition.

Amazon Halo Fitness é um serviço de associação de monitoramento de saúde que oferece aos clientes centenas de rotinas de exercícios diferentes de "classe de estúdio", desde treinamento de levantamento de peso de alta intensidade até ioga leve e meditação, tudo em sua TV, computador ou outro dispositivo inteligente.

Semelhante à assinatura Fitness + da Apple quando se usa um Apple Watch , o Halo Fitness emparelha-se com um Halo Band ou Halo View diretamente na tela para monitorar sua frequência cardíaca atual, calorias queimadas, pontos de atividade ganhos e muito mais.

E se você está ficando um pouco confuso, não se preocupe. O Halo Band e o Halo View são produtos de hardware usados no pulso como qualquer outro dispositivo de rastreamento de saúde, enquanto o Halo Fitness e o Halo Nutrition são serviços de software para acompanhar e aprimorar sua experiência.

A associação do Amazon Halo custa US $ 3,99 por mês nos Estados Unidos, o que inclui Halo Fitness e Halo Nutrition. Notavelmente, no entanto, é o fato de que a Amazon está oferecendo um ano inteiro de serviço gratuitamente com a compra de um novo rastreador de fitness Halo View, que será vendido por US $ 79,99 ainda este ano.

Melhor rastreador de fitness Fitbit 2021: Qual Fitbit é o certo para você? Por Britta O'Boyle · 29 Setembro 2021

Amazon Halo Nutrition é um novo planejador de refeições, localizador de receitas e serviço de integração de alimentos.

A empresa espera que o software o ajude a comer melhor e a gastar um pouco mais de dinheiro comprando suas compras diretamente na Amazon ou Whole Foods.

Os usuários podem encontrar refeições saudáveis para comer diretamente no aplicativo e, em seguida, adicionar os ingredientes necessários para prepará-las em sua lista de compras da Amazon. Mais tarde naquele dia (ou amanhã), tudo que você precisa para fazer um jantar fresco deve estar bem na sua porta.

Presumivelmente, ele sincronizará perfeitamente com suas outras leituras de Halo sobre quantas calorias você queimou ao longo do dia para dar aos usuários a estimativa mais precisa possível de como seus objetivos de condicionamento físico estão progredindo.

Atualmente, os usuários podem acompanhar os treinos de qualquer uma das seguintes categorias, que incluem, mas não se limitam a:

Correndo

Ciclismo

Beisebol

Basquetebol

Natação

tênis

Ultimate Frisbee

Voleibol

Pólo aquático

Luta livre

Curiosamente, o sans-screen Halo Band é vendido por $ 99,99 nos Estados Unidos, enquanto a nova versão com display será vendida por $ 79,99.

squirrel_widget_6109497