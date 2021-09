Halo View é uma banda de Halo com uma tela OLED

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou uma nova versão de seu rastreador de fitness, mas desta vez com uma tela.

Chegando a tempo para as festas de fim de ano, o Halo View é semelhante ao Band do ano passado, mas exibe uma tela AMOLED para fornecer tempo e informações sem a necessidade de ativar o aplicativo móvel Halo todas as vezes. Ele também apresenta feedback tátil.

Os sensores incluem monitoramento de freqüência cardíaca e oxigênio no sangue.

Ele vem em um design à prova de natação, com uma pulseira de silicone em três cores diferentes - preto, rosa e verde. Alças adicionais também serão disponibilizadas.

A bateria dura 7 dias e custará apenas $ 79,99, quando disponível.

Também anunciados são Halo Fitness e Halo Nutrition.

squirrel_widget_6109497

No final deste ano, o Halo Fitness é essencialmente a alternativa da Amazon ao Apple Fitness +. É um serviço com planos de fitness e sessões de treinamento ao vivo e estará disponível como parte da associação do Halo.

Halo Nutrition é um novo serviço de software que apresenta milhares de opções de alimentação saudável nutricionalmente equilibradas. Ele também pode ser vinculado a uma Lista de compras Alexa existente para adicionar automaticamente todos os ingredientes com apenas um clique ou comando de voz através do Alexa.

Ele estará disponível no início de 2022 e também fará parte do serviço de assinatura usual do Halo.

Melhores rastreadores de condicionamento físico 2021: principais bandas de atividades para comprar hoje Por Britta O'Boyle · 2 Agosto 2021 Nosso guia com os melhores rastreadores de condicionamento físico disponíveis, ajudando você a contar passos, controlar calorias, monitorar sua