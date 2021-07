Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não é incomum que as empresas desenvolvam ou considerem novos produtos nos bastidores. Na verdade, é bastante normal. Mas é sempre bom dar uma olhada por trás da cortina e aprender mais sobre o que alguns dos grandes gigantes da tecnologia têm experimentado nos últimos anos. Por exemplo, a Amazon supostamente trabalhou em um dispositivo de rastreamento para crianças.

De acordo com a Bloomberg , a Amazon fez um wearable habilitado para Alexa de US $ 99 para crianças em 2019. Chamado de Seeker, ele apresentava GPS, ativação de voz para Alexa e, possivelmente, um clipe, chaveiro ou pulseira para os pequenos manterem consigo o tempo todo . O lançamento estava previsto para 2020 para crianças de quatro a 12 anos. A ideia era que a Amazon o usasse para entregar conteúdo exclusivo do Amazon Kids Plus (anteriormente Amazon FreeTime Unlimited), permitindo também que os pais rastreiem e se comuniquem com seus filhos.

No entanto, não se sabe agora se o projeto irá avançar.

Dito isso, a Bloomberg afirmou que a Amazon trabalhou com a Disney em outro wearable chamado Magic Band. Está programado para chegar este ano. Mas é um brinquedo para crianças ou mais parecido com a pulseira mágica que a Walt Disney oferece em seus parques e hotéis? O relatório não poderia dizer, então, por enquanto, não esperamos muito em um rastreador com tema Disney feito pela Amazon para crianças.

Lembre-se de que esta não seria a primeira investida da Amazon em produtos para crianças. Afinal, o varejista online oferece alto-falantes Echo e tablets Fire adequados para crianças.