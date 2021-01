Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está supostamente desenvolvendo um novo dispositivo habilitado para Alexa que procura sinais de apnéia do sono via radar.

De acordo com o Business Insider, o rastreador de apnéia do sono é um dispositivo do tamanho da palma da mão que pode ser colocado em uma mesa de cabeceira. Ele aproveita o radar de ondas milimétricas para sentir sua respiração e monitora interrupções e sinais de que você pode ter um distúrbio de apnéia do sono. O projeto da Amazon está atualmente sendo desenvolvido sob o codinome Brahms - o compositor alemão de Lullaby.

A Amazon formou uma equipe no ano passado que está trabalhando no dispositivo. Em seu estado atual, o rastreador aparentemente se parece com uma "almofada hexagonal conectada a uma base de fio de metal", disse o Business Insider. É possível que, além da apnéia do sono, a Amazon pudesse usar seu aprendizado de máquina e tecnologia de nuvem para rastrear outros distúrbios como insônia.

Lembre-se de que esta não é a primeira investida da Amazon no setor de saúde.

No ano passado, a empresa lançou o rastreador de fitness Halo de US $ 99 que examina seu corpo e voz para ajudá-lo a melhorar sua saúde. A empresa também lançou recentemente um serviço completo de entrega de medicamentos controlados chamado Amazon Pharmacy.

A Amazon também tem um histórico de adicionar Alexa a todos os tipos de dispositivos, de anéis a micro-ondas. Aparentemente, os rastreadores do sono são os próximos.

Escrito por Maggie Tillman.