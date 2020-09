Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Amazon e Echelon fizeram parceria para oferecer Prime Bike, uma bicicleta ergométrica de $ 500 que tenta ser uma alternativa mais barata à Peloton Bike de $ 1.900 .

A Echelon fabrica vários produtos de fitness, incluindo um espelho inteligente. A Prime Bike é, na verdade, a terceira bicicleta inteligente da Echelon. Embora não tenha uma tela, pela qual o Peloton é talvez mais conhecido, a Prime Bike ainda permite que você queime calorias com eficácia. Você pode emparelhá-lo com um tablet para acessar as aulas do Peloton através do aplicativo Peloton. Ou você pode usar o serviço do próprio Echelon, que é semelhante ao Peloton.

A Prime Bike pesa 36 quilos, oferece vários ajustes e usa alças em vez de clipes. Isso significa que você não precisa de sapatos de ciclismo caros para usá-lo.

“Fomos construídos com a ideia de um condicionamento físico alcançável para todos. A Prime Bike foi desenvolvida em colaboração com a Amazon, com o objetivo de criar uma bicicleta incrível e conectada por menos de US $ 500, e ela provou ser uma combinação fenomenal ”, disse Lou Lentine, CEO da Echelon. “A Amazon quer que façamos parceria em seu primeiro produto de fitness conectado é o reconhecimento de nosso compromisso em oferecer qualidade a um preço razoável, conforme refletido em nosso crescimento explosivo no último ano.”

Prime Bike já está disponível na Amazon. Você também pode encontrar no Walmart, embora com marcas diferentes. Ambas as versões custam $ 500.

Escrito por Maggie Tillman.