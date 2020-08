Amazon Halo é um aplicativo e banda de fitness de detecção de humor

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está lançando uma banda de fitness chamada Amazon Halo. Lançado nos Estados Unidos pela primeira vez durante uma janela de acesso antecipado, o serviço custará US $ 4 por mês em uma base contínua.

Não só isso, mas também haverá um aplicativo para acompanhar, que é capaz de estimar sua gordura corporal usando a câmera do telefone.

Além disso, o dispositivo - que tem um acelerômetro, sensor de temperatura e monitor de frequência cardíaca - também tem microfones para detectar como você está falando e avaliar seu humor. O aplicativo fornecerá dicas para melhorar seu bem-estar. Parece um pouco assustador, embora suponhamos que o próximo passo seja Alexa a bordo.

A banda está disponível por um preço especial de $ 64,99, incluindo 6 meses de assinatura do Halo (preço normal: $ 99,99). A associação é renovada automaticamente por $ 3,99 por mês após os 6 meses iniciais.

squirrel_widget_339238

O Halo também pode monitorar sua atividade, claro, bem como seu sono e temperatura. Se você não renovar sua assinatura do Halo, ainda terá acesso ao básico, incluindo etapas, tempo de sono e frequência cardíaca.

A pulseira inteligente é projetada para avaliar o seu humor e são esses recursos um pouco exagerados que o Amazon Halo parece estar depositando suas esperanças de sucesso.

O etailer parece estar fazendo muitas iniciativas de hardware para ver o que pega nos últimos anos - lembra do anel inteligente Echo Loop e dos óculos inteligentes Echo Frames do ano passado?

A Apple e o Google continuam a aumentar o foco nos recursos de saúde e no uso inteligente de dados para ajudar os usuários, mas, é claro, como acontece com qualquer coisa que qualquer um dos grandes gigantes da tecnologia faz, há preocupação com a quantidade de dados que eles mantêm sobre nós.

Com a Amazon, pode haver o potencial de dispositivos de saúde para nos lançar alimentos mais saudáveis em sua cesta de compras, recomendar alimentação saudável ou livros ou programas de fitness - certamente há um potencial enorme nisso.

Você pode escolher entre três combinações de cores para sua Amazon Halo Band: uma pulseira de tecido preto com uma cápsula de sensor Onyx, uma pulseira de tecido Blush com uma cápsula de sensor Rose Gold ou uma pulseira de tecido Winter com uma cápsula de sensor de prata.

Existem também vários tecidos extras e bandas esportivas que você pode comprar para o dispositivo.

Escrito por Dan Grabham.