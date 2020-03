Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Adidas se uniu ao Google e à EA para criar um rastreador inteligente que possa vestir qualquer par de chuteira que você esteja usando na gaiola cinco e monitorar o seu progresso.

O sistema, chamado Adidas GMR, oferece efetivamente algumas palmilhas para você colocar nas suas botas, uma com um rastreador recarregável preso e você conclui seus jogos normais normalmente, mantendo o controle de seus movimentos, sejam eles sprints , fotos tiradas e com que força são atingidas, entre outras.

Você simplesmente coloca a etiqueta na palmilha do pé dominante e coloca uma etiqueta falsa na outra sola para equilibrar-se e depois começa a jogar. Por ser uma palmilha, isso também significa que não se limita às botas da Adidas. Você pode colocar qualquer peça de calçado para acompanhar o seu desempenho.

Tudo isso é feito em um aplicativo complementar para o sistema, onde você manipulará o emparelhamento com a tag e o hoovering nos dados coletados após a sessão. A bateria da tag deve durar duas ou três correspondências completas antes que você precise recarregá-la.

Enquanto isso, tudo isso também pode gerar um ciclo separado de recompensas associado ao modo Ultimate Team do FIFA Mobile. Você poderá vincular seu aplicativo Adidas GMR ao seu perfil do FIFA Mobile para desbloquear um evento que permitirá traduzir seus esforços do mundo real em recompensas no jogo. Principalmente, ele fornecerá uma classificação geral para oferecer a você amigos e rivais um vislumbre de como você está.

1/4 Adidas

O Google está usando a etiqueta no sistema Adidas GMR, como mostra a marca "Jacquard by Google" na parte traseira - na verdade sabíamos que essa parceria estava nas palavras algumas semanas atrás, quando foi provocada pela primeira vez .

É um momento interessante para o projeto de tecnologia vestível do Google. Depois de um tempo pesado no frio sem atualizações, está ficando claro que o Google ainda tem grandes planos na área. Não é mais apenas uma jaqueta Levis, após o lançamento da mochila Cit-E conectada de Yves Saint Laurent no final do ano passado .

O Adidas GMR já está disponível na Adidas online agora , bem como em lojas selecionadas, e custa £ 29,95 / € 34,99 / $ 35 para as duas palmilhas e um rastreador. Estamos ansiosos para colocar nossas mãos (e pés) no sistema e testá-lo em breve.