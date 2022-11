Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A última máquina de remo conectada da Hydrow, a Wave, está agora disponível em uma variedade de cores diferentes para melhor se adequar à sua casa.

Além do modelo padrão preto, que foi lançado em setembro, a Hydrow Wave agora vem nas cores de edição limitada do pôr-do-sol (laranja), nascer do sol (amarelo), rio (azul), e floresta (verde).

Cada uma das novas versões tem um preço de £1.695 no Reino Unido e pode ser encomendada no website da empresa. Elas também estão disponíveis nos EUA, também a partir do site da empresa.

A Hydrow Wave é uma versão menor, mais leve e mais barata do Hydrow's rower original (como revisto no Pocket-lint).

Ela apresenta uma estrutura monobloco em policarbonato de duas peças e se conecta à experiência online da Hydrow. Há uma resistência dinâmica de computador-controlador para dar a impressão de que você está remando através da água como instrutores que apresentam aulas de cursos d'água ao redor do mundo.

As aulas são apresentadas em um display de 16 polegadas colocado à sua frente enquanto você rema, e a frenagem eletromagnética está a bordo para diminuir a velocidade da roda quando você relaxa o esforço.

Hydrow oferece mais de 4.000 aulas para treinar, com outros tipos de aulas de fitness também incluídos no aplicativo móvel. É necessário ser membro de todos os acessos para usar a máquina de remo Hydrow Wave. Custa um adicional de £38 / $38 por mês.

Escrito por Rik Henderson.