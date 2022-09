Zwift lança seu próprio treinador turbo, o Zwift Hub

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Plataforma de exercícios on-line Zwift lançou seu próprio treinador turbo, simplesmente chamado Zwift Hub.

A plataforma é mais conhecida como um destino de escolha para ciclistas que utilizam treinadores internos, com fácil conectividade através de qualquer dispositivo de exibição que você tenha e uma ampla gama de treinadores turbo. É, basicamente, o metaverso do esporte.

A Zwift há muito tempo vem fazendo ruídos sobre o lançamento de suas próprias ferragens de marca e agora isso se tornou realidade com o Zwift Hub. No entanto, não é inteiramente da Zwift, pois parece ser um JetBlack Volt de marca própria.

O que é importante sobre o Zwift Hub é o preço: a $499 / £449 / EUR499 é muito caro e com muitos proprietários de turbo que optam por usar Zwift, é provável que seja um par perfeito, especialmente vindo em cerca de cem dólares mais barato do que o Wahoo Kickr Core.

Para o dispositivo em si, e este é um treinador de roda fora, então você simplesmente remove sua roda traseira e fixa sua bicicleta ao Zwift Hub, com a opção de um cubo de 8, 9, 10, 11 ou 12 velocidades incluído no preço. É compatível com Shimano e SRAM.

O Zwift Hub contém um medidor de potência para orientar seu treinamento, para que você saiba quantos watts você está colocando e permitindo uma ampla gama de opções de treinamento.

Diz-se que a potência é precisa para +/-2,5 por cento, enquanto a potência máxima suportada é de 1800W. Gradientes de até 16% podem ser simulados.

O próprio Hub trabalhará perfeitamente com Zwift para que você possa sentir o gradiente daquelas colinas virtuais, ou o efeito de desenho atrás de um colega Zwifter, com a resistência mudando automaticamente.

Zwift também faz uma jogada para os usuários da Apple TV, dizendo que o Zwift Hub atuará como uma ponte Bluetooth para seu monitor de freqüência cardíaca, portanto, torna a conectividade simples. Ele suporta ANT+ e Bluetooth.

O Zwift Hub virá com tudo o que você precisa para começar, você só precisa de uma bicicleta. Ele estará disponível nos EUA, Reino Unido e Europa a partir de 3 de outubro.

Escrito por Chris Hall.