Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Hydrow introduziu sua máquina de remo mais leve e mais acessível conectada ao Reino Unido.

Lançada nos EUA no verão, a Hydrow Wave é tão inteligente quanto a Hydrow Rower original, mas corta 30% do peso e £600 do preço. Isso permite que ela seja usada e armazenada em espaços menores.

Construído usando uma estrutura monocromática de duas peças em policarbonato, o Wave tem uma pegada menor mas ainda se conecta à experiência online do Hydrow e vem com a resistência dinâmica do computador-controlador. Isto imita a sensação da água enquanto instrutores apresentam aulas de cursos de água ao redor do mundo.

Ele também apresenta frenagem eletromagnética.

"Nosso objetivo para Hydrow desde o início tem sido democratizar o esporte do remo, e torná-lo universalmente acessível para as pessoas em todos os lugares". Sabemos que duas das barreiras mais significativas para a entrada são o custo e o espaço em casa", disse o fundador e CEO da Hydrow, Bruce Smith.

"Trabalhamos incansavelmente para criar um remador ainda mais acessível e mais leve que se encaixe perfeitamente na vida das pessoas".

O lançamento no Reino Unido é oportuno, vindo à frente de um produto rival de Peloton - o Peloton Row. Espera-se que isso seja lançado antes do final de 2022.

Em comparação, a Hydrow Wave está disponível a partir de hoje, com preço de £1.395 no Reino Unido. Ela também está disponível nos EUA por US$ 1.495.

Os membros da Hydrow com acesso total também são obrigados a utilizar uma de suas máquinas de remo. Custa um adicional de £38 / $38 por mês.

Escrito por Rik Henderson.