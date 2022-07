Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Pelo estilo lânguido de Will Butler-Adams, você não saberia que seu negócio de bicicletas dobráveis Brompton acabou de passar por uma montanha-russa absoluta de alguns anos, mas essa tem sido a realidade para o maior fabricante britânico de bicicletas.

Como tantos locais de trabalho, foi abalado por uma série aparentemente interminável de golpes da burocracia de Brexit e uma sucessão de lockdowns e restrições enquanto o mundo lutava com a COVID-19.

A tempestade pode não ter realmente acabado, mas Brompton parece estar subindo das cinzas, elevando-se em popularidade e reconhecimento do nome e continuando a iterar em suas famosas estruturas dobráveis o tempo todo. Depois de um par de antecessores, agora eletrificou sua Linha P, um modelo mais leve do que nunca.

Se isso soa como um processo simples - coloque um motor em seu Brompton e comece a vendê-lo - a verdade é muito mais complexa. Como diz Butler-Adams, "A coisa mais fácil para nós é ir até a Bosch e dizer, bem, gostaríamos de colocar uma unidade Bosch ou Shimano em um Brompton - mas é a coisa mais inapropriada que você poderia fazer. Porque ela não foi projetada para nossa moto".

Em vez disso, Brompton abraçou seu ethos de fazer coisas por si mesmo e construiu um sistema de motor próprio, feito sob medida. Isso significou anos de trabalho, mas Butler-Adams lembra que "mesmo quando você parte, você está apenas no sopé das montanhas". Você fez toda essa pesquisa, você está tão orgulhoso de si mesmo". Você passou horas testando, fez centenas de protótipos, e acha que é a melhor coisa desde o pão fatiado. De repente, 5.000 de seus clientes saltam sobre ele e o usam de uma maneira que você não percebeu e [...] você sabe, todo o inferno se solta".

Desde aquele primeiro ebike Brompton, de fato, continuou a refinar e melhorar os sistemas que coloca em suas bicicletas, mas não de maneira que queira se vangloriar. Para suas bicicletas, a consistência vale seu peso em ouro, garantindo que os clientes possam contar com reparos décadas depois de comprarem a moto.

Butler-Adams e sua equipe estão inteiramente dispostos a comprometer-se em novos desenvolvimentos importantes, a fim de garantir que as peças correspondam para melhor servir a esse objetivo. Esse é o tipo de abordagem prática, marketing-segundo que parece louvável e rara no mercado moderno, especialmente quando a eletrificação significa que o setor tecnológico é cada vez mais um concorrente para os fabricantes de bicicletas.

Isso também significa que o motor da Linha Elétrica P sente em grande parte o mesmo para ser usado como uma moto que testamos há um ano - mas isso é bom, aos olhos de Brompton, já que aquele modelo mais antigo funcionou comprovadamente e este também funciona. "Não estamos certos de vender alguns modismos mais recentes, alguns, você sabe, 'é muito melhor do que qualquer outra coisa antes'. Portanto, você precisa vender tudo e tem que continuar comprando mais, comprar mais, comprar mais... o que você tem de quatro anos atrás é ótimo"!

Essa abordagem certamente significa que um Brompton de 20 anos atrás e a Linha Elétrica P são irmãos identificáveis, mas isso não significa que o Brompton não veja o valor do novo.

Seus modelos elétricos estão vendendo bem, mudando mais de 15.000 unidades até agora, e enquanto o núcleo dobrável de Brompton significa que Butler-Adams acha que eles nunca ultrapassarão os modelos manuais mais leves e portáteis, ele parece mais confiante de que ebikes ultrapassarão as bicicletas manuais no mercado mais amplo em algum momento.

Para Brompton, muito de seu trabalho para melhorar seus modelos elétricos está focado no peso. "Você precisa dele para levar uma pessoa de 90 quilos de uma partida de pé com algum torque acima de uma colina, e você simplesmente não pode fazer isso sem peso", como diz Butler-Adams.

Isso significa que, com a tecnologia atual, há um limite de como um Brompton elétrico pode ser realmente leve. Brompton ainda não chegou a esse ponto, no entanto, não se surpreenda se ele barbear outro quilo ou dois de sua moto em algum momento nos próximos anos.

Enquanto isso, no entanto, o mercado de motocicletas eletrônicas continuará a crescer a um ritmo impressionante, e o desafio de regular uma indústria que lida muito diretamente com a segurança pessoal das pessoas continuará.

No Reino Unido, como a Butler-Adams deixa bem claro, a abordagem pós-Brexit de usar os regulamentos da UE sem igualar a capacidade de fiscalização do bloco é preocupante. "Temos normas porque copiamos e colamos normas européias no Reino Unido, mas não temos a infra-estrutura para administrar essas normas".

Com a proliferação de bicicletas sem marca de baixo custo em cidades como Londres, freqüentemente usadas por motoristas e mensageiros de entrega, o risco de que a regulamentação sub-par jogue fora fabricantes mais cuidadosos como Brompton com a água do banho é um risco real.

"Importações não regulamentadas que estão apenas lavando seu caminho para o Reino Unido não são seguras". Mas a solução não é proibir baterias de ebikes em edifícios, mas sim fazer uma aplicação adequada da regulamentação existente que protegerá o consumidor e a sociedade em geral". Mas isso não está acontecendo".

Isso será um desafio para qualquer governo nos próximos anos, então, e seu grau de confiança em qualquer iniciativa desse tipo pode bem variar, mas Brompton só pode continuar lavrando seu próprio sulco nesse meio tempo.

Pelo som disso, isso significa que podemos esperar mais Bromptons elétricos na linha, mais leves do que os que vieram antes, ou embalando pequenos mas reveladores melhoramentos em outros lugares.

Escrito por Max Freeman-Mills.