Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você gosta de cardio de baixo impacto e treinamento de força, então você provavelmente já pensou em comprar uma máquina de remo, como a Hydrow. Mas custa US$ 2.495, e isso é demais para gastar para alguns. Bem, a Hydrow introduziu seu segundo remador, Wave, que estréia a um preço que é cerca de $1.000 mais barato do que o Hydrow original. De repente, a Hydrow é muito mais acessível e acessível para a maioria das pessoas.

A Hydrow Wave de $1.495 não só aborda a questão do preço que as pessoas têm com remadores, mas também o espaço. O Hydrow original, que revisamos no ano passado, mede 86 polegadas de comprimento, 25 polegadas de largura e 47 polegadas de altura, pesa 145 libras, e tem uma tela HD de 22 polegadas. A onda, por outro lado, mede 80 polegadas de comprimento, 19 polegadas de largura e 43 polegadas de altura. Ela pesa 102 libras e tem uma tela de toque de 16 polegadas. Mas ainda suporta até 375 libras e tem um mecanismo de resistência proprietário que pode supostamente criar a sensação de remar na água, mas sem muito barulho.

Como o Wave é menor que seu predecessor, você pode conseguir que este novo modelo seja entregue diretamente em sua casa através de UPS nos EUA. Você não precisa agendar uma entrega como você faz com o Hydrow original. Mas você ainda pode conseguir uma equipe de entrega para montá-lo em sua casa, se quiser. Você também pode armazenar o Wave verticalmente se você comprar o kit opcional de ancoragem vertical de $190 da Hydrow.

Como com o Hydrow original, você também pode pagar $38 por uma assinatura mensal para aulas de remo. Há uma programação para iniciantes que ajudará a guiá-lo e ensiná-lo um formulário de remo adequado. Isto aparece automaticamente na tela inicial. Os três primeiros treinos têm duração de 15 minutos. Eles são chamados Breathe (intensidade mais baixa com foco na forma), Sweat (intensidade intermediária com foco na tonificação), e Drive (exercícios intensos com foco no cardio e no treinamento de força). Após essas aulas, você avançará para um programa de 10 sessões projetado para aumentar o seu nível de condicionamento físico.

Há também aulas sob demanda no aplicativo, onde você pode combinar a cadência de remo de um instrutor e observar sua forma. É claro, se você quiser experimentar as aulas Hydrow em seu próprio ginásio com o remador lá, em vez de obter o Wave, você sempre pode tentar a assinatura Hydrow de $20 somente no aplicativo. Mas se você estiver interessado no Wave, ele está disponível agora na Hydrow com pacotes de acessórios.

Você ainda pode comprar o Hydrow original também, inclusive na Amazon.

squirrel_widget_4562611

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Data confirmada e primeiras ofertas anunciadas Por Maggie Tillman · 16 Junho 2022 O Amazon Prime Day foi anunciado e estamos ansiosos por descontos em uma gama completa de produtos, exclusivamente para membros Prime.

Escrito por Maggie Tillman.