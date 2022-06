Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Beeline lançou a segunda versão de seu computador de bicicleta montado no guidão, o Beeline Velo 2, após o final de sua campanha de financiamento da multidão.

O Velo 2 é significativamente menor do que a primeira versão e traz um novo e sofisticado esquema de controle baseado em balancins que facilita o uso com luvas ou em movimento.

É basicamente um pequeno computador de bicicleta montado no guidão que, de acordo com Beeline, visa preencher a lacuna entre os ciclistas entusiasmados e aqueles que pedalam por razões mais práticas.

Isso significa que é ideal para o deslocamento e a navegação pelas cidades, com uma nova tela de navegação que lhe permite ver as estradas ao seu redor enquanto o mantém em seu percurso.

O aplicativo Beeline lhe permite selecionar a partir da rota mais rápida disponível, uma opção mais silenciosa ao longo de estradas menos movimentadas, ou uma mistura equilibrada das duas, e é fácil adicionar várias paradas ao longo do caminho.

Você também pode optar por usar a navegação baseada na bússola original do Beeline se você quiser apenas apontar na direção certa enquanto explora e encontra seu próprio caminho para seu destino.

É um passo à frente inteligente no primeiro Velo na maioria das formas, com um sistema de montagem simples e carregamento USB-C, enquanto que o choque e a prova de chuva devem torná-lo resistente o suficiente para ser retirado em todas as condições.

Melhor Garmin 2022: Classificando os melhores relógios esportivos Garmin GPS, relógios inteligentes e rastreadores de atividades Por Conor Allison · 7 Junho 2022

O Velo 2 está disponível hoje a partir de £79,99, um preço que também pode tentar aqueles que normalmente não optariam por um computador de bicicleta.

Escrito por Max Freeman-Mills.