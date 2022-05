Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Gucci se uniu à Oura para uma edição especial do anel inteligente que rastreará seu ritmo cardíaco, atividade, sono, prontidão, temperatura e frequência respiratória diretamente de seu dedo.

O anel Gucci x Oura é feito de titânio, faixa PVD preta e apresenta um revestimento trançado de ouro amarelo 18k e um motivo Gucci Interlocking Interlock, diferenciando-o do modelo padrão.

A faixa tem 7,9mm de espessura e foi projetada para ser usada 24 horas por dia, 7 dias por semana, no dedo indicador - além de quando for carregar. Os sensores ficam na parte inferior da banda e as informações coletadas por todos os sensores podem ser encontradas no aplicativo Gucci x Oura que acompanha o produto.

Você obterá três resultados diários de Atividade, Prontidão e Sono e as informações sobre saúde são fornecidas ao longo do dia com base no monitoramento 24/7 do ritmo cardíaco, sensores de temperatura e análise do sono.

O aplicativo Gucci x Oura também tem uma biblioteca de sessões de áudio guiadas incluindo meditações, sons do sono e trabalho de respiração.

O Gucci x Oura Ring é resistente à água até 100 metros e oferece uma duração de bateria entre quatro e sete dias, embora não tenhamos experimentado uma bateria excelente do anel padrão Oura para não estarmos esperando os sete completos neste modelo.

Uma luz no carregador do anel indica quando ele está totalmente carregado, diferentes tamanhos de anel estão disponíveis e uma assinatura Oura está incluída no preço.

Por falar nisso, o anel Gucci x Oura custa £820 no Reino Unido e $950 nos EUA. Ouch. Você pode ler nossa revisão completa do Oura Ring Geração 3, se quiser saber como o modelo Gucci vai funcionar.

Escrito por Britta O'Boyle.