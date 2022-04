Canyon atualiza sua oferta de motocicletas urbanas com Commuter:ON 8 e Roadlite:ON 8

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Canyon anunciou duas novas bicicletas elétricas de edição limitada, ideais para ambientes urbanos, a Commuter:ON 8 e a Roadlite:On 8.

Estas duas bicicletas são equipadas com o novo sistema de acionamento Fazua Ride 60, com uma bateria de 430Wh. Ela fornecerá 60Nm de torque e pesa 4,3kg.

O sistema de acionamento oferece três modos de potência - Breeze, River e Rocket - o que significa que você pode ajustar a quantidade de apoio que recebe ao pedalar. Você terá até 130 km (81 milhas) de assistência no modo River, e é claro que esse número depende do ciclista, do terreno e da velocidade.

Como os nomes sugerem, estas bicicletas são destinadas a diferentes tipos de ciclistas, embora tenham muito em comum.

A Commuter:ON é voltada para aqueles que querem carregar algum tipo de carga, por isso está equipada com protetores de lama e um bagageiro traseiro, para que você possa prender suas canecas e decolar. Há também luzes integradas, para que você não tenha que se preocupar em adicioná-las.

A Roadlite:ON é mais como uma bicicleta de fitness, com uma barra plana - e com apenas 15,6 kg, é mais leve que a Commuter:ON também.

Você também será capaz de remover o espaçador de 10mm para lhe dar uma posição mais baixa do guidão para um passeio mais agressivo.

Ambas as bicicletas vêm com engrenagem Shimano Deore XT completa (em uma configuração de 1 x 12), assim mesmo sem a energia elétrica, você terá uma bicicleta perfeitamente montada na maioria das condições. Isso marca estas como ligeiramente diferentes das similares dos rivais Cowboy, que não têm um conjunto completo de correntes.

Os freios a disco vêm como padrão, assim como os pneus Schwalbe de 40mm, enquanto você poderá usar o suporte para smartphone fornecido com o aplicativo Fazua para dar uma olhada mais de perto nas estatísticas de seu passeio.

O Canyon Commuter:ON 8 e Roadlite:ON 8 podem ser encontrados no site da Canyon agora, e estarão disponíveis a partir de agosto. Ambos custarão £3.499 / EUR3.799.

As melhores ofertas do Fitbit 2021: como comprar um rastreador ou uma pechincha de smartwatch Por Conor Allison · 21 Abril 2022

Escrito por Chris Hall.