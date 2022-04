Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A VanMoof revelou suas mais recentes bicicletas elétricas, a S5 e a A5. A primeira é uma continuação natural da linhagem que as bicicletas anteriores estabeleceram, enquanto a segunda é a primeira bicicleta passo a passo da empresa.

VanMoof diz que ambas as motos apresentam designs totalmente reprojetados, com adições como um motor mais silencioso do que nunca, um modo de impulso mais poderoso e uma bateria que deve oferecer alcances ainda maiores.

O guidão também apresenta novos anéis de LEDs ao redor deles, para comunicar detalhes como sua velocidade e qual modo você está usando enquanto está em movimento, que parece um sistema inteligente para informações rápidas.

Você também pode montar seu telefone diretamente na bicicleta com mais facilidade para usá-lo como painel, graças a um suporte de telefone opcional que parece usar o sistema QuadLock e que também poderá carregar o telefone por USB-C.

É emparelhado com um aplicativo VanMoof atualizado e mais poderoso para acompanhar o passeio mais suave. Estamos muito satisfeitos em ver um quadro passo a passo, já que é uma opção de design que abre as bicicletas da VanMoof para um público muito mais amplo do que o quadro original, mesmo considerando o passeio mais fácil do X3 de última geração.

As bicicletas são lançadas hoje e podem ser encomendadas diretamente da VanMoof por US $ 2.998 / € 2.498 / £ 2.298. Indo pelo excelente desempenho do S3 quando o analisamos , é provável que seja uma das motos urbanas mais confortáveis do mercado elétrico.

Escrito por Max Freeman-Mills.