Hydrow permite que você corra na Putney Boat Race em casa

(Pocket-lint) - Hydrow, o equivalente a remo de Peloton, lançou uma corrida para a aula de fitness do Tamisa na preparação para a famosa Putney Boat Race no domingo, 4 de abril.

A corrida anual viu as universidades de Cambridge e Oxford disputarem nos últimos 192 anos. Agora, os assinantes do Hydrow podem enfrentar um desafio semelhante para remar virtualmente pelo Tâmisa, da ponte Putney até a ponte Chiswick, em 22 minutos.

E, ao contrário das aulas intervaladas usuais que o serviço oferece, com conversas estimulantes sobre brigas na faculdade e histórias anedóticas de destinos mais ensolarados como Miami ou Los Angeles, a classe Race to the Thames vê dois barcos de oito pessoas de remadores de classe mundial se enfrentarem. head para lhe dar uma vibe de corrida o mais próximo possível.

Estes incluem uma mistura de atletas Hydrow, remadores olímpicos e ex-vencedores de corridas de barco de todo o mundo.

É a primeira vez que a empresa recriou uma corrida famosa dentro do serviço e a primeira que voltou a filmar no Reino Unido desde 2019.

My Take por Stuart Miles Fundador e CEO

Sou remador Hydrow há cerca de seis meses. Também sou fã da Putney Boat Race há algumas décadas, tendo vivido em Putney e tendo muitos amigos que frequentaram Oxford ou Cambridge ao longo dos anos.



Sempre fiquei intrigado com o quão difícil foi a corrida e, embora o Hydrow não ofereça uma verdadeira experiência na água, ter dois timoneiros olímpicos gritando com você enquanto você segue os barcos rio abaixo é certamente uma experiência e realmente te deixa em um bosque.



Na minha tentativa de regata, consegui 5.170 metros no tempo previsto de 22 minutos. Isso está muito longe dos tempos de vitória de 6.800 metros e 17-20 minutos, mas já estou ansioso não apenas para tentar outra vez, mas também para ver se o serviço planeja oferecer outras corridas famosas que eu possa enfrentar no futuro.

Os membros podem completar a fila para ganhar um distintivo Hydrow personalizado para se gabar e ver como seus resultados se comparam às equipes de Oxford e Cambridge no dia da corrida.

Hydrow oferece uma máquina de remo conectada e cerca de 500 aulas de exercícios com praticamente todas elas ocorrendo na água e não em uma academia ou sala de aula. Isso permite que você reme em sincronia com o instrutor que está participando da aula.

Hydrow custa £ 1.995 com uma assinatura mensal de £ 38 no Reino Unido. Leia nossa análise completa do Hydrow .

Escrito por Stuart Miles. Edição por Rik Henderson.