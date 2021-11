Como conectar fones de ouvido ou alto-falantes Bluetooth ao Hydrow

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A máquina de remo Hydrow vem com um alto-falante embutido para ouvir música e os atletas que dão instruções, mas os alto-falantes sob a grande tela do monitor não são os melhores.

Combine isso com o ruído do cinto enquanto você rema, e você pode querer conectar um par de fones de ouvido Bluetooth ou um alto-falante Bluetooth à máquina de remo inteligente para aprimorar a experiência.

Leia mais para descobrir como.

Hydrow não possui um fone de ouvido de 3,5 mm, então você terá que optar por um dispositivo habilitado para Bluetooth se quiser ouvir as instruções ou música em um dispositivo que não seja os próprios alto-falantes embutidos da máquina.

Para começar, primeiro você terá que emparelhar seu dispositivo de áudio Bluetooth por meio da página Configurações.

O emparelhamento é fácil. Basta colocar seu dispositivo no modo de descoberta da maneira usual, esperar que ele apareça na lista de dispositivos disponíveis e, em seguida, iniciar o processo de emparelhamento. Depois de conectado, você pode selecionar os fones de ouvido ou alto-falante como um dispositivo no início de cada treino.

No início de cada treino Hydrow, há uma opção para conectar um dispositivo de áudio Bluetooth. Se o seu alto-falante Bluetooth estiver sempre ligado, ele se conectará automaticamente ao Hydrow para você.

As melhores ofertas do Fitbit 2021: como conseguir um tracker ou uma pechincha de smartwatch Por Conor Allison · 30 Novembro 2021

Se não estiver conectado, a conexão é fácil. Para fazer isso, basta tocar na opção Áudio Bluetooth na tela e selecionar o dispositivo emparelhado que deseja ou, se for a primeira vez que usa o dispositivo, siga as instruções acima para emparelhá-lo.

Uma vez emparelhado, toque em qualquer lugar fora do pop-up atual para voltar ao treino. Seus fones de ouvido ou alto-falantes devem estar prontos para reproduzir áudio.

Não. No momento, Hydrow não pode ser conectado para receber áudio de seu telefone ou de um serviço de streaming como o Spotify . De acordo com Hydrow, a música tocada nos treinos foi escolhida pelos atletas para combinar com o ritmo e a sensação do treino.

No entanto, não há nada que o impeça de desligar o áudio por completo e remar com suas próprias músicas, o único problema é que você não receberá as instruções dos atletas.