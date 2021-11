Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você tem uma máquina de remo Hydrow e deseja conectar seu Apple Watch a ela. É uma pergunta lógica e que você acha que seria respondida com uma resposta simples, mas infelizmente não.

O Apple Watch não pode se conectar diretamente ao Hydrow via Bluetooth para ser usado como um monitor de frequência cardíaca , nem o Hydrow pode compartilhar treinos concluídos diretamente com o aplicativo Apple Fitness.

Hydrow afirma que: "Hydrow não é compatível com Apple Watch, pois requer, entre outras coisas, um número PIN para emparelhar para qualquer função de frequência cardíaca Bluetooth, o que o torna incompatível com Hydrow no momento. Isso é algo que pode mudar no futuro , seja com alterações no Hydrow ou com o desenvolvimento de um aplicativo Apple Watch. No entanto, não temos um cronograma para nenhum desses recursos no momento. "

E antes que você pergunte, Hydrow não suportaa plataforma GymKit da Apple, que permite que equipamentos de fitness compartilhem dados e informações de treino diretamente para o aplicativo Apple Fitness.

A boa notícia, porém, é que há maneiras de conectar o Apple Watch ao Hydrow ou o Hydrow aos dados do Apple Health e compartilhar esses exercícios. Leia mais para descobrir como.

Antes de iniciar qualquer exercício no Hydrow, existe a opção de adicionar um Monitor de Frequência Cardíaca via Bluetooth.

Embora o Apple Watch tenha um monitor de frequência cardíaca, como detalhamos acima, você não pode conectá-lo diretamente à máquina de remo Hydrow. Em vez disso, para conectar seu Apple Watch ao Hydrow, você precisará comprar um dongle de terceiros chamado Watch Link, que atua como uma ponte entre o seu relógio e a máquina de remo Hydrow.

O Watch Link , que atualmente está disponível apenas nos EUA, custa US $ 55- $ 60 e funciona sem fio via ANT + ou Bluetooth. Depois de trabalhar, ele permitirá que você monitore sua frequência cardíaca na tela de treino Hydrow e registre os dados para análise posterior.

Também pode funcionar com outros equipamentos de fitness, incluindo Wahoo, Bowflex, Concept 2, Peloton e outros. Você não precisa usá-lo, mas precisa estar perto do relógio e do Hydrow (30 pés) para funcionar.

Para conectá-lo ao Hydrow, siga estas etapas:

Baixe o aplicativo Watch Link para seu telefone e Apple Watch. Abra o aplicativo no relógio, toque em Toque para iniciar e toque em Conectar agora. Traga o pod próximo ao seu Apple Watch para emparelhar (dentro de 1 "para melhores resultados). Na tela sensível ao toque da Hydrow, emparelhe o Watch Link como um monitor de frequência H eart Selecione o tipo de treino no aplicativo Watch Link. Toque em Row on Hydrow para começar o treino!

É importante notar que você deve emparelhar manualmente o pod Watch Link com o aplicativo Apple Watch antes de iniciar o treino e, em seguida, desemparelhar manualmente o pod Watch Link após o treino. No entanto, você não precisa fazer o mesmo com o Hydrow todas as vezes.

Se você deseja gravar seus exercícios e ter os dados compartilhados com a Apple Saúde e, portanto, o aplicativo da Apple aptidão para contar para seus anéis etc, você terá que criar e conectar um Strava conta para Hydrow.

As configurações são gerenciadas por meio do aplicativo Hydrow em seu telefone.

Depois de obter uma conta Strava, vá para o aplicativo Hydrow> Perfil> Conexões> e conecte-se ao Strava. O processo o levará a uma página de conexão para aprovar a solicitação.

De volta ao aplicativo Hydrow, também recomendamos ativar "Compartilhar exercícios automaticamente" para evitar que você tenha que fazer isso manualmente a cada vez.

Isso agora gravará automaticamente seus treinos no Strava, que por sua vez compartilhará seus dados de treino com o aplicativo Fitness para que você possa vê-los quando verificar o progresso de sua atividade.

Mesmo assim, ele não registrará sua frequência cardíaca, a menos que você tenha um monitor de frequência cardíaca compatível com Hydrow ou o Watch Link que descrevemos acima.

As coisas podem ficar confusas é que dentro do aplicativo Hydrow você pode optar por permitir que Hydrow leia os dados de saúde da Apple para melhorar seus treinos e personalizar sua experiência.

Optar por aprovar esse recurso significa que Hydrow pode ler seus dados de saúde para sua compreensão, mas não significa que pode gravar qualquer um desses dados de volta para seu aplicativo de saúde para compartilhar, da mesma forma que faz com a conexão Strava.