(Pocket-lint) - A Oura está anunciando atualizações para a terceira geração de seu anel inteligente voltado para a saúde e está abrindo pré-encomendas.

O anel Oura ganhou as manchetes no ano passado quando demonstrou como poderia ajudar na detecção precoce de COVID-19 e outras condições de saúde. Isso levou a alguns clientes de peso, incluindo organizações esportivas como NBA , WNBA , World Surf League, Red Bull Racing, Seattle Mariners, UFC e NASCAR. Até o Príncipe Harry foi visto usando o anel Oura.

A nova versão adiciona quatro sensores de temperatura e um sensor de pulso de oxigênio.

Agora, os usuários do anel Oura obtêm dados ao vivo de frequência cardíaca, monitoramento de oxigênio no sangue e previsão do período. Ainda este ano, Oura disse que seu anel será capaz de registrar os batimentos cardíacos durante corridas, caminhadas e passeios de bicicleta. Ele também está adicionando uma "freqüência cardíaca restauradora", que mede se os usuários estão fazendo intervalos suficientes para estresse.

Oura há muito se concentra no sono, então, é claro, tem algumas atualizações nessa área também. No ano que vem, ele promete adicionar rastreamento aprimorado do estágio de sono, bem como dados de SpO2 dos LEDs vermelhos do anel. Oura disse que vai analisar os níveis de oxigênio no sangue enquanto você dorme para obter dados mais precisos sobre a qualidade do sono.

O anel custa US $ 300 nos Estados Unidos e já está disponível para encomenda no site do Oura ring . Ele começa a ser comercializado em meados de novembro de 2021.