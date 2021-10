Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - VanMoof, a empresa conhecida por fazer algumas das e-bikes premium e luxuosas mais modernas para as grandes cidades, anunciou seu produto mais ambicioso. É intitulado V, e é a oferta mais rápida do VanMoof, com uma velocidade máxima de 60 km / h / 37 mph e um design futuristicamente robusto para arrancar.

Vai custar $ 3.500 / £ 3.500 no lançamento, mas não espere andar em um até o “final de 2022”, no mínimo, com os primeiros pedidos indo apenas para clientes iniciais que pagam uma taxa de reserva de $ 20 / £ 20. Muito provavelmente, a maioria dos clientes em potencial não conseguirá obter um até o início de 2023.

O VanMoof V ainda está claro em detalhes confirmados; no entanto, sabemos que virá com uma bateria de 700Wh e motores duplos nas rodas dianteiras e traseiras ao lado de todos os outros recursos tradicionais do VanMoof, como Turbo Boost - um botão de um clique para obter um golpe de velocidade, funcionalidade anti-ladrão, mudança automática de marchas e muito mais.

Assim como outras ofertas do VanMoof, como o S3 e o X3, a bateria central não será removível, mas você poderá, no entanto, adicionar um PowerBank triangular que fica dentro do quadro da bicicleta e estende seu alcance ainda mais. O PowerBank é, obviamente, removível.

Embora seja importante observar que as velocidades máximas do VanMoof V excedem em muito os limites legais permitidos, 25 km / h / 15 mph no Reino Unido e 45 km / h / 28 mph nos EUA, VanMoof espera que os legisladores mudem o que a empresa chama de leis "desatualizadas" algum tempo antes do lançamento do V.

O cofundador da VanMoof, Tiles Carlier, é corajosamente otimista sobre o que a empresa chama de seu futuro “hiperbike”, afirmando “Eu acredito que este novo tipo de e-bike de alta velocidade pode substituir totalmente scooters e carros na cidade até 2025”.

Quanto a quais países a moto será lançada no próximo ano, a empresa promete um lançamento inicial nos EUA, Reino Unido, Holanda, Alemanha e França.

Melhores rastreadores de condicionamento físico 2021: principais bandas de atividades para comprar hoje Por Britta O'Boyle · 13 Outubro 2021

E certifique-se de verificar a análise do Pocket-lint do VanMoof S3 aqui .