Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Whoop anunciou a última iteração em sua linha de rastreadores de fitness , o Whoop 4.0.

Como sempre, o foco da empresa está muito em registrar a tensão da atividade do usuário e fornecer recomendações de recuperação, embora o rastreador baseado em assinatura agora possa ser colocado em todo o corpo através da própria linha de roupas da Whoop - Whoop Body - bem como no pulso .

E embora a flexibilidade de posicionamento da última geração seja uma adição interessante, há muitas mudanças significativas dentro do próprio rastreador.

No que parece ser uma tentativa de remediar alguns dos problemas de precisão da frequência cardíaca que atormentavam o Whoop Strap 3.0, agora existem cinco LEDs na matriz do lado inferior - três verdes, um vermelho e um infravermelho - em oposição a apenas dois sensores verdes.

Dentro disso, a temperatura da pele e o oxigênio no sangue também serão monitorados, bem como o rastreamento cardíaco contínuo, que continua a levar em consideração a freqüência cardíaca de repouso, a variabilidade da freqüência cardíaca e a freqüência respiratória.

Também existe um design de bateria totalmente novo. Whoop diz que o rastreador 4.0 é o primeiro produto no mundo a usar a nova bateria de anodo de silício da Sila, que deve fornecer um ciclo de vida mais longo e uma densidade de energia mais alta. Agora também é à prova dágua e, apesar de ser 33% menor, ainda pode atingir a mesma vida útil de cinco dias dos modelos anteriores.

Como vimos com alguns rastreadores Fitbit , o Whoop 4.0 será capaz de monitorar o sono do usuário e fornecer aos usuários alertas táteis durante o horário ideal para acordar.

Então, o que dizer da capacidade de colocar o rastreador em outra parte do corpo?

Bem, estreando ao lado do Whoop 4.0 está o Whoop Body, que é essencialmente um aparelho de ginástica feito sob medida para o dispositivo.

A Coleção de Treinamento inclui sutiãs esportivos, tops de compressão, leggings, shorts e boxers esportivos, enquanto a Coleção Intimates inclui bralettes e boxers de uso diário.

Por meio do que a empresa chamou de Detecção de Qualquer Desgaste, o rastreador é capaz de identificar se o rastreador está trabalhando no tronco, cintura, panturrilha ou pulso.

A introdução do Whoop Body pode ser vista como um movimento um pouco cínico para roupas inteligentes, mas também faz muito sentido no papel, visto que rastreadores baseados no pulso nem sempre são convenientes e o lugar mais preciso para um baseado óptico rastreador para se sentar.

Devido aos nossos próprios problemas com a precisão do Whoop Strap 3.0, também, e os novos recursos para o núcleo do rastreador devem finalmente ajudar a tecnologia a combinar a experiência abrangente e excelente do aplicativo.

Estaremos testando o Whoop 4.0 nas próximas semanas, então fique por aqui para nossa revisão completa. E se você estiver interessado em escolher um, saiba que o 4.0 vem incluso na assinatura do Whoop , que custa apenas $ 18 por mês.