Strava elimina a exigência de assinatura para o recurso de rastreamento ao vivo

(Pocket-lint) - O Strava tem andado para frente e para trás com os recursos que oferece gratuitamente ou com uma assinatura nos últimos anos. Mas agora ele tornou um de seus recursos úteis gratuito para todos os usuários de aplicativos.

Esse recurso é o Beacon, a opção de rastreamento ao vivo que permitirá que outras pessoas sigam sua rota e verifiquem onde você precisa. Para quem deseja fazer longas caminhadas ou corridas, oferece tranquilidade à família, que pode conferir onde for preciso.

Anteriormente, isso estava incluído na oferta de assinatura do Strava , mas agora qualquer um pode usá-lo - contanto que você esteja usando o aplicativo Strava em seu smartphone.

Isso é importante observar, porque isso não se estende a outras iterações do serviço - se você usar o Apple Watch ou um dispositivo Garmin para iniciar o Beacon automaticamente, isso não se aplicará (no entanto, existem outros serviços, como o próprio Garmin rastreamento ao vivo através do Garmin Connect, que você pode usar gratuitamente).

Os principais beneficiários serão aqueles que rastreiam seus passeios, corridas ou outras atividades e levam seu smartphone com eles.

O Strava passou recentemente por uma reformulação abrangente do aplicativo e é extremamente popular entre as pessoas ativas por manter o controle de todas as suas atividades, independentemente da plataforma que usam para monitorar essas atividades.

Embora o aplicativo para smartphone seja uma ótima primeira opção, há uma sincronização fácil do Apple Watch, Polar, Garmin e muitos outros dispositivos esportivos, permitindo que você use o Strava como sua plataforma para monitorar todos os seus esforços, em vez de uma plataforma diferente para cada um dispositivo.

O serviço de assinatura Summit da Strava oferece muito mais informações sobre o desempenho, permite uma gama muito maior de funções do serviço e é recomendado para quem deseja acompanhar seu estilo de vida ativo.