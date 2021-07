Incus Nova tem como objetivo ser o equipamento de esportes e fitness mais abrangente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Nova, da Incus Performance, pretende ser o wearable mais abrangente para coleta de dados esportivos.

Na mira está o triatlo, que fornece dados mais precisos para todos os três esportes, para impulsionar o treinamento e monitorar o desempenho com mais precisão.

Incus Nova foi originalmente lançada em 2019 como uma ferramenta para natação. É um pequeno dispositivo que você pode colocar em roupas compatíveis que prendem a unidade no topo da sua coluna, onde pode usar os sensores de bordo para coletar uma gama completa de dados.

Dizemos alcance total, mas a Incus Nova está mais interessada em movimento do que em métricas de treinamento comuns usadas por dispositivos como relógios.

Como tal, não há monitor de frequência cardíaca nem GPS, por isso não vai lhe dizer o quão forte ou rápido você correu, mas vai lhe dar uma visão melhor de como você correu - o que é o mais importante.

A Incus Nova agora é mais do que apenas um auxiliar de natação. Ele foi atualizado para cobrir a corrida, com a vantagem de que, ao contrário de um relógio, ele pode medir com mais precisão o que está acontecendo em ambos os lados do corpo, em vez de em apenas um braço.

O ciclismo é o próximo objetivo, que completará a Santíssima Trindade e lhe dará o pacote completo quando se trata de triatlo - e sabemos que os triatletas adoram dados e sempre querem mais informações sobre como podem melhorar sua forma para impulsionar seu desempenho.

Os dados vêm dos sensores MARG a bordo, que podem medir o movimento em uma variedade de direções e retornar medições como potência de corrida, cadência, ritmo, aceleração e desaceleração de decolagem e pouso, equilíbrio entre esquerda e direita.

Graças ao aplicativo Incus Cloud, os dados serão todos sincronizados com o seu telefone para que você possa ver mais de perto o que está fazendo - com insights para dizer o que isso significa. A partir daí, você pode fazer melhorias para evitar lesões ou aumentar seu desempenho.

Mencionamos que não há frequência cardíaca incluída: você poderá conectar o Nova a outros sensores de frequência cardíaca, como um braço ou faixa torácica separada, ou a alguns relógios - embora a conectividade do smartwatch esteja listada atualmente como "em breve" em o site Incus Performance.

Imaginaríamos que a conexão com computadores de bicicleta seguiria o exemplo, de modo que, no final das contas, você teria um local para todos os seus dados, em vez de ter que procurar em aplicativos separados, um da Incus e outro da Garmin (por exemplo).

A desvantagem atual do sistema Incus Nova é que você precisa usar o aparelho fornecido pela Incus, com camisetas, coletes, um trisuit todos disponíveis, bem como uma T-Strap que você pode usar como arnês para o dispositivo sob outro roupas esportivas normais.

A Incus Nova custa £ 199,99 como parte de um pacote (um pacote de natação ou corrida) que inclui acesso à plataforma Incus Cloud para esses esportes também.

É uma abordagem interessante para coletar e analisar dados, indo além do que você obterá de um wearable típico - a questão é se você é sério o suficiente sobre seu esporte para precisar dos insights adicionais que a plataforma trará.