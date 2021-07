A atualização do Hammerhead Karoo 2 adiciona o recurso Climber para ajudá-lo a vencer as etapas da montanha

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Hammerhead lançou a atualização do Climber para o Karoo 2 , adicionando um recurso procurado às habilidades deste computador de bicicleta.

Quando o Hammerhead lançou o Karoo 2, estava claro que o software continuaria evoluindo. Essas parecem mudanças menores, como ajustes na interface do usuário ou opções de tela de dados adicionais, mas adicionar o Climber fecha a lacuna com o Garmin e seu ClimbPro.

Após a atualização (sobre a qual você deve ser notificado), você verá uma janela pop-up quando se aproximar de uma subida em sua rota - como a gaveta Strava Segments existente.

Isso dividirá a descida em segmentos de 100 metros / jardas, codificados por cores e graduados para que você possa ver o que está por vir, para que possa gerenciar sua marcha e respiração para manter um progresso confortável.

A distância até o topo da subida e a elevação restante são mostradas, então você pode decidir se pode empurrar para o topo ou realmente precisa ajustar suas marchas porque você já está soprando, enquanto o gráfico mostrará o perfil completo do subir, incluindo sua posição.

Você poderá abrir a gaveta para uma visualização em tela cheia, com detalhes maiores, incluindo VAM (subida vertical média em metros) para que você possa se concentrar apenas na subida.

Poderá encontrar as opções do Climber no menu de configurações, onde poderá especificar quando aparecerá, em todas as subidas, médias ou severas, de acordo com a sua preferência. Basicamente, parece que se comportará da mesma maneira que o ClimbPro no Garmin Edge.

O Hammerhead Karoo 2 é um computador de bicicleta baseado em Android, que oferece uma gama crescente de recursos por meio de atualizações que chegam a cada duas semanas.

