Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A empresa de saúde Omron anunciou um dispositivo doméstico 2 em 1 para eletrocardiograma e monitoramento de pressão arterial simultâneos.

O Omrom Complete foi projetado para ajudar a detectar a fibrilação atrial - batimentos cardíacos rápidos ou irregulares. Esse tipo de arritmia é a causa mais comum de um derrame, portanto, exames regulares em casa para aqueles que estão em maior risco podem prevenir quaisquer problemas posteriores.

Ele se combina com um dispositivo iPhone ou Android executando o aplicativo Omrom Connect dedicado para rastrear medições e até mesmo compartilhá-las com segurança com um médico.

“Desenvolvemos o Complete para tornar a identificação da principal causa de AVC mais acessível e rotineira”, disse a diretora de marketing da Omron, Lucía Prada.

"AFib pode não apresentar sintomas e pode não estar presente durante as consultas médicas porque os episódios vão e vêm, o que significa que muitas vezes não é diagnosticado. É por isso que vimos a necessidade de obter ECGs em casa, onde leituras regulares podem ser feitas por pacientes em risco e compartilhados com os GPs para aumentar essas chances junto com suas leituras de pressão arterial usuais, sem qualquer inconveniente adicional. "

O dispositivo compreende uma braçadeira para monitoramento da pressão arterial, para sensores de eletrodo (dois superiores, dois nas laterais) para fazer leituras de ECG de seus dedos e polegares, e um dock para smartphone. Ele emparelha com seu aparelho por meio de Bluetooth.

O sistema Omron Complete já está disponível por £ 199.

Melhores rastreadores de fitness 2021: principais bandas de atividades para comprar hoje Por Britta O'Boyle · 2 Março 2021 Nosso guia com os melhores rastreadores de condicionamento físico disponíveis, ajudando você a contar passos, controlar calorias, monitorar sua