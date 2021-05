Hammerhead Karoo 2 cores: como usar o kit de cores personalizadas para o seu Karoo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OHammerhead Karoo 2 é um computador de bicicleta favorito, apreciado por seu sistema operacional Android e fácil personalização. Agora, essa personalização se estende à cor da carroceria, graças aos kits de cores personalizadas.

Há uma gama de cores para que você possa trocar o preto padrão e optar por branco, vermelho, limão, azul ou laranja.

O kit de cores personalizadas vem com tudo que você precisa na caixa. Naturalmente, ele tem a nova cor do invólucro para o seu Karoo 2, mas também tem a chave de fenda Torx correta e dois parafusos de reposição, completos com composto de travamento.

Há também um folheto que explica como alterar a estrutura do seu Karoo 2.

O processo é muito fácil e leva apenas alguns minutos.

Primeiro, você precisa desfazer os parafusos na base do seu Karoo 2 que prendem a placa USB no lugar. Coloque os parafusos e a placa USB em um lugar seguro - você precisará deles mais tarde.

Em seguida, você gentilmente puxa as asas (laterais) da concha para longe do corpo do Karoo 2 e desliza para fora da extremidade.

Em seguida, você posiciona sua nova concha colorida da mesma maneira, segurando suavemente as asas ligeiramente para fora para ajustá-la, com as abas encaixando na lateral do computador quando liberadas.

Coloque a placa USB de volta no lugar, que mantém as asas do invólucro no lugar. Aperte os parafusos novamente e pronto!

Combinar essas cores com a sua bicicleta pode ser um desafio, mas se você quiser fazer isso, aqui estão os números Pantone correspondentes para evitar qualquer confusão causada por nossa fotografia e / ou a calibração do visor em que você está vendo essas imagens:

Vermelho: 3517C

Azul: 2184C

Verde: 2297C

Laranja: 151C

Branco Branco

O novo kit de cores personalizadas estará disponível na Hammerhead ao preço de $ 39.

Escrito por Chris Hall.