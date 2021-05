Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nós absolutamente amamos as duas últimas gerações de bicicletas elétricas do Cowboy (a bicicleta de terceira geração ainda está no topo de nossa lista das melhores bicicletas elétricas existentes ), mas a empresa está longe de ficar parada - acaba de lançar a versão mais recente de sua bicicleta.

O Cowboy 4 (ou C4 para abreviar) tem um visual ligeiramente redesenhado e muitas mudanças sob o capô (ou deveria estar no quadro?). Também está recebendo um novo irmão - o C4 ST, que tem todas as mesmas especificações, mas em um novo design passo a passo.

Isso é uma grande adição, para nossas mentes - a estrutura do Cowboy sempre foi elegante, mas não era muito acessível para alguém acostumado a um passo-a-passo. Também pode tornar muito mais fácil convencer as pessoas de que o preço elevado de 2.490 € / 2.290 £ vale a pena.

Assim como o novo quadro, porém, há uma miríade de pequenas melhorias a serem encontradas. Um novo sistema de transmissão significa que o torque teve um aumento de 50 por cento desde a última vez, o que deve torná-lo incrivelmente rápido para fora dos blocos, enquanto uma nova estação de montagem Quadlock no guidão foi projetada para permitir que seu telefone funcione como um painel, com facilidade. Ele também carregará seu telefone para mantê-lo em movimento, embora precise de uma capa compatível.

O excelente aplicativo Cowboy também teve uma nova camada de tinta para tornar as coisas mais fáceis de navegar e com o uso do painel em mente, o que é bem-vindo. Os para-lamas agora são incluídos como padrão e há uma série de novos componentes em toda a moto, mesmo aqueles que se parecem com a versão antiga.

Também há opções de cores reais pela primeira vez, compreendendo cinza, cáqui e areia, outra mudança bem-vinda. As bicicletas serão inicialmente um produto da UE, como antes, mas Cowboy diz que está muito voltado para os EUA. As pré-encomendas começam agora no site do Cowboy, com entrega provável em setembro.

Escrito por Max Freeman-Mills.