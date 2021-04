Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A VanMoof fabrica algumas das bicicletas elétricas mais agradáveis do mercado no que diz respeito à qualidade do passeio - seu S3 e X3 são suntuosos de usar, oferecendo uma série de recursos inteligentes e um passeio extremamente suave.

No entanto, ainda não existe uma bicicleta elétrica perfeita, e a VanMoof está preparando algumas melhorias para suas bicicletas. O primeiro vem na forma de um novo acessório - o PowerBank, uma nova bateria externa. Ele se encaixa perfeitamente no quadro de sua bicicleta VanMoof para adicionar um golpe decente de alcance extra, dependendo do nível de assistência que você está usando.

Você obterá 45-100 km extras no total, adicionará 2,8 kg de peso à sua bicicleta e terá muito mais flexibilidade quando se trata de carregar sua bicicleta, já que o PowerBank é totalmente removível e pode ser carregado dentro de casa enquanto você deixe sua bicicleta lá fora. Será capaz de carregar a bateria principal da moto, quer você esteja parado ou em movimento também.

No entanto, isso não sai muito barato - um PowerBank custa $ 348, € 348 ou £ 315 mais frete, se você não o comprar ao mesmo tempo que uma bicicleta. Ainda assim, a gama oferecida pelo X3 e S3 já é incrivelmente sólida sem um, então dificilmente é um custo adicional que todos terão que incorrer.

A VanMoof também fez alguns refinamentos nas próprias bicicletas, embora nada substancial o suficiente para justificar uma renomeação. Eles estão ficando um pouco mais claros em Matrix Displays para exibir a velocidade e outras informações enquanto você dirige, flapes de pára-choque e pedais redesenhados, além de melhor fiação interna.

Nenhum desses toques extras irá revolucionar a experiência real de usar um VanMoof, mas parece que ainda mais o cimento é uma escolha excelente no competitivo mercado de bicicletas elétricas.

Escrito por Max Freeman-Mills.