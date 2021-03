O monitor de frequência cardíaca mais recente do Myzone pode ser usado no peito, braço ou pulso

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mais recente rastreador de frequência cardíaca do Myzone é um monitor de frequência cardíaca PPG e ECG intercambiável que pode ser usado no tórax, braço ou pulso.

O rastreador MZ-Switch custa US $ 159,99 / £ 139,99 e permanece fiel à filosofia da Myzone de recompensar o esforço em vez do condicionamento físico. Ele possui uma vida útil da bateria de três a seis meses com uma única carga, dependendo do uso, com o uso somente no peito sendo o que menos consome energia.

O rastreador suporta Ant + e Bluetooth e possui uma memória interna de 36 horas. Como você esperava, ele pode se conectar ao seu telefone, aplicativos e dispositivos de terceiros, como Apple Watch, Samsung Watches, Android Wear, Strava, Garmin, MapMyRun e Apple Health, além do aplicativo Myzone. Você também pode participar de treinos em casa a partir da sua academia usando o MZ-Remote.

MyZone diz que para quaisquer exercícios, exceto natação, mas incluindo aqueles que envolvem movimentos pesados do punho ou flexão como remo, levantamento de peso, HIIT ou corrida, o antebraço ou a cinta torácica devem ser usados. Para ativar as leituras PPG para o pulso e antebraço, você precisa pressionar um pequeno botão na lateral do MZ-Switch para ativar a leitura óptica.

O rastreamento baseado no tórax - a força tradicional de Myzone - continua a fornecer uma precisão de ECG de 99,4% citada e pode ser usado para todos os exercícios, exceto natação. Tal como acontece com o rastreador MZ-3 da Myzone, você simplesmente precisa colocar a faixa torácica com o módulo MZ-Switch e ele ativará automaticamente a leitura de ECG.

"O novo MZ-Switch tem metade do tamanho", explicou o CEO da Myzone, Dave Wright, em uma reunião com a Pocket-lint. "Então, se você pode ver que lá, tem metade do tamanho, e nós o chamamos de interruptor, porque você pode abotoá-lo e colocá-lo no seu pulso, abotoá-lo, colocá-lo no antebraço, você pode colocá-lo em um sutiã esportivo, você pode abotoá-lo em uma camiseta inteligente. E o ponto principal disso é que depende da modalidade do seu exercício. "

"Quando você está treinando ao ar livre, ele se conecta ao seu smartphone e ao seu smartwatch. Assim, você pode ter o seu bloco no Apple Watch, no relógio Samsung ou no Android. Mas a questão é que queríamos torná-lo o mais versátil ... e realmente monitorar sua atividade ".

