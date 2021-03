A Specialized tem uma nova versão do Turbo Levo eMTB e é uma fera

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Specialized anunciou uma nova versão da bicicleta elétrica de montanha Turbo Levo, querendo ser a eMTB mais capaz e ágil que você puder comprar.

O Levo é baseado no Stumpjumper EVO da Specialized com estrutura totalmente em carbono e 150 mm de curso da suspensão traseira.

Ela usa um design mullet, com uma roda traseira de 27,5 polegadas e dianteira de 29 polegadas, com o objetivo de tornar a moto mais manobrável, além de aumentar a potência.

Há um novo Turbo Full Power System Motor 2.2 instalado em seu coração, junto com a unidade de controle MasterMind, garantindo que você tenha a energia quando quiser e precisar, e os dados para você dar uma olhada.

Há compatibilidade com outros sensores - como um sensor de frequência cardíaca ANT + - para integrar mais dados e, com atualizações over-the-air, sua bicicleta ficará cada vez melhor com o tempo. Esperançosamente sua pilotagem também.

Combinado com o aplicativo Mission Control, você também poderá mapear o uso de energia ao longo do percurso para garantir que não fique com as baterias vazias para a escalada final.

Quando analisamos o modelo de saída do Turbo Levo , descobrimos que a potência é entregue sem problemas, o que significa que você não precisa pensar no que ele está fazendo - você pode apenas entrar e andar.

Há 90Nm de torque e 565W de potência de pico da bateria 700Wh com controle no guidão para ajustar a potência para cima ou para baixo em incrementos de 10 por cento. A Specialized diz que você terá 5 horas de pilotagem com a bateria de 700Wh, mas é claro que depende do que você está tentando fazer.

A bicicleta em si vem em seis tamanhos diferentes e há ajustes de geometria que você também pode fazer, ajustando o ângulo da cabeça ou a altura do suporte inferior para personalizar ainda mais as coisas.

No modelo Expert, você está olhando para o SRAM X01 Eagle para o cassete 10-52 de 12 velocidades, com uma corrente de 32 na frente. As rodas transversais ficam à frente e atrás (em tamanhos diferentes) com freios a disco hidráulicos SRAM.

Como anteriormente, existem três graus de Levo:

Especialista: £ 8.750

Pro: £ 10.750

S Works: £ 13.000

Conforme você aumenta os modelos, você encontrará componentes atualizados, como rodas de carbono no Pro e a mudança para SRAM Eagle ASX com câmbio eletrônico no S Works, entre outros benefícios.

O modelo Expert já está disponível em revendedores especializados, os modelos Pro e S Works estarão disponíveis no verão.

Escrito por Chris Hall.