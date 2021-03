Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Hydrow está sendo lançado no Reino Unido. Já disponível nos Estados Unidos, Hydrow oferece uma máquina de remo para um treino de corpo inteiro e baixo impacto em casa.

Muito parecido com o Peloton , Hydrow tem "sessões", mas são lideradas por atletas e olímpicos de classe mundial. As aulas são transmitidas ao vivo de hidrovias de todo o mundo, incluindo Londres, Miami, São Francisco e muito mais. Hydrow disse que as sessões guiam os remadores em casa durante seus treinos, que afirma envolver "86% dos músculos do corpo, quase o dobro da quantidade usada no ciclismo".

Ele também oferece uma biblioteca de treinamento de força adicional “On the Mat”, ioga e aulas de Pilates para complementar os treinos de remo.

O remador em si possui um mecanismo de arrasto controlado por computador eletromagnético que se ajusta automaticamente até 240 vezes por segundo para imitar a sensação de remar na água, ao mesmo tempo em que mantém quase o silêncio. Hydrow também anuncia algo chamado Live Outdoor Reality, uma experiência supostamente imersiva que "transporta você para a água, reproduzindo as vistas e sons únicos e cativantes do rio".

Hydrow disse que você pode remar enquanto vê bandos de gansos em Boston, golfinhos em Miami e navios-tanque de carga na Baía de São Francisco - tudo no conforto de casa, graças à tela sensível ao toque de 22 polegadas e alto-falantes frontais do remador. Os usuários também podem "mudar a sensação de um único barco, um barco de oito pessoas ou uma máquina de remo tradicional perfeitamente para uma experiência verdadeiramente autêntica".

Se isso for do seu interesse, Hydrow tem o preço de £ 2.295 com uma assinatura mensal de £ 38. Você pode comprá-lo em Hydrow.co.uk a partir de 22 de março de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.