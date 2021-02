Will Carling: Sensores e dados são o futuro do rugby

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o Guinness Six Nations Rugby Championship bem encaminhado, você já deve ter visto como as estatísticas dinâmicas ao vivo fornecidas pela Amazon Web Services elevaram a experiência de visualização.

Usado pela primeira vez no ano passado, o Match Stats (Kick Predictor, Visits to the 22, Ruck e Turnover Locations, Dominantes Tackles e Power Game) são ainda mais importantes, considerando que não podemos assistir aos jogos sozinhos.

Usando o aprendizado de máquina e a tecnologia de análise de dados, eles nos ajudam a entrar no esporte de uma forma mais significativa, enquanto assistimos em nossos sofás.

No entanto, eles não são as únicas inovações tecnológicas que beneficiarão o rugby nas próximas temporadas. Como o ex-capitão da Inglaterra e embaixador da AWS Six Nations, Will Carling, nos disse quando nos conectamos com ele recentemente, a segurança também pode ser muito melhorada por meio da tecnologia.

"Acho que os sensores nas protecções gengivais podem ajudar enormemente em termos de como lidamos com a concussão e pancadas no cérebro", explicou ele. "Monitorar essas pessoas regularmente no treinamento, não apenas nos jogos, acho que isso faria os jogadores, pais, todos se sentirem muito mais confiantes em jogar rúgbi.

"Saber que seu cérebro está sendo monitorado com muito cuidado pelos médicos e pela equipe médica, ao invés de ser apenas como você se sente, essa é uma área que eu acho que a tecnologia pode realmente ajudar no rugby."

Certamente faz sentido usar uma proteção bucal para mais do que apenas proteção. Na verdade, a Opro é uma empresa que já fabrica escudos que vêm com tecnologia de sensor que pode monitorar os impactos da cabeça. Carling sem dúvida gostaria de ver mais.

Ele também gostaria de ver outros dados coletados por meio de sensores, para fins de treinamento e até mesmo para ajudar os árbitros durante os grandes jogos: "Se você tivesse sensores nos ombros, para o scrum, você seria capaz de dizer de onde vem a força , quais são os ângulos, todo esse tipo de coisa ", ele nos disse.

"Isso daria aos árbitros e TMOs (árbitros da televisão) uma visão real do motivo do colapso daquele scrum? Sabe, ele estava olhando para isso a olho nu? Você realmente não sabe. Então, acho que pode ser útil."

Basicamente, temos toda essa tecnologia ao nosso alcance, por que não usá-la? Só não exagere, Carling também alertou: "No esporte, a habilidade emocional e mental sempre será crucial também. Portanto, os dados podem ajudar enormemente, mas não prejudicam [o fato de] os jogadores terem estar no estado de espírito certo e lidar com a pressão e os cenários à medida que eles surgem. "

Você pode ouvir a entrevista completa com Will Carling no Pocket-lint Podcast desta semana (episódio 90) disponível amanhã, 12 de fevereiro de 2021.

Escrito por Rik Henderson.