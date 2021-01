O Wahoo Kickr Direct Connect conectará seu treinador interno para um melhor desempenho de passeio virtual

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Wahoo anunciou um acessório chato, mas importante: o Kickr Direct Connect.

Se você é o proprietário do Wahoo Kickr mais recente, deve ter notado que há uma conexão na parte traseira que você não conseguiu usar. É algo que observamos em nossa análise do Kickr V5 e permite que você conecte fisicamente o Kickr ao roteador.

É tão simples quanto possível, fornecendo uma conexão Ethernet para que seu treinador inteligente possa acessar sua rede diretamente, em vez de ter que usar wi-fi. Como qualquer pessoa que goste de entretenimento doméstico sabe, ter uma conexão com fio é sempre preferível do que usar a conveniência do wireless, porque você está removendo um dos pontos potenciais de falha.

Com um crescimento no número de pessoas usando aplicativos de treinamento virtuais como Trainer Road e Suf (Sufferfest), ter uma conexão sólida significa que você tem mais chances de obter resultados precisos - e em aplicativos que são competitivos, isso significa um campo de jogo bastante mais nível.

Haverá suporte adicional para opções de terceiros no futuro, e de acordo com a Cycling Weekly , isso inclui Zwift, que está no topo da lista de muitas pessoas.

Além de ter uma conexão melhor, o Kickr DirCon significa que você pode colocar seu treinador em um escritório de jardim ou porão sem ter que se preocupar em garantir um bom sinal de Wi-Fi. Isso pode fazer com que você use adaptadores Powerline ou conecte-se a um switch Ethernet que você configurou para alimentar seu computador ou centro de entretenimento.

O novo adaptador funciona apenas com a versão mais recente do Kickr, não suporta modelos mais antigos ou as variantes Core ou Snap.

Já está disponível por £ 79,99 .

Escrito por Chris Hall.