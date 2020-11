Wahoo Elemnt Rival GPS watch quer atrair triatletas para longe da Garmin

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Wahoo anunciou seu primeiro relógio GPS multiesportivo, o Wahoo Elemnt Rival. O novo relógio visa oferecer dados de rastreamento e treinamento para ciclistas, corredores e triatletas e tem um truque na manga para tornar as transições mais suaves.

Uma das funções que o Elemnt Rival oferecerá é uma transferência perfeita entre o relógio e os computadores da bicicleta Elemnt. Você pode simplesmente montar em sua bicicleta e ter a leitura de dados em sua bicicleta para que não precise ficar olhando para o relógio.

Também não há problemas com os botões na transição, porque o Rival fará a transição automaticamente sem as diferentes fases da sua corrida para que você não precise apertar os botões, o que - vamos encarar - você sempre se esquece de fazer assim que sair do nadar.

Em outros lugares, o Elemnt Rival oferece rastreamento de GPS e frequência cardíaca, encaixando-se no ecossistema Wahoo e oferecendo suporte para sensores ANT + e Bluetooth, para que possa ser o centro de um sistema mais amplo de dispositivos, se você quiser.

Emparelhe o Rival com o monitor de frequência cardíaca Tickrx e você terá uma dinâmica de corrida avançada, da mesma forma que a Garmin oferece mais dados se você usar sua pulseira de frequência cardíaca conectada a um relógio. Mais dados significam mais maneiras de treinar e ver o que seu corpo está fazendo - algo que provavelmente atrairá atletas multiesportivos.

Ele também pode controlar os treinadores internos inteligentes do Wahoo, como o Wahoo Kickr , para um treinamento interno mais aprimorado.

A natação em águas abertas e em piscina é suportada, com dados avançados como contagem de braçadas e SWOLF suportados. Os ciclistas obtêm uma coleção completa de métricas, como subida e descida - bem como rastreamento ao vivo - enquanto os corredores obtêm suporte para esteiras e também métricas de corrida regulares.

O relógio tem uma moldura de cerâmica ao redor do visor e tem uma boa aparência robusta. O display é 31,26 mm / 1,23 pol. Com resolução de 240 x 240 pixels, enquanto o relógio mede 46,5 x 46,5 x 12,5 mm. Ele alegou oferecer uma bateria de 14 dias, o que o colocaria em pé de igualdade com algo como o Garmin Forerunner 945 .

O que pode ser atraente é o preço de £ 349,99, o que coloca o Wahoo Elemnt Rival favoravelmente neste mercado competitivo - mas teremos que revisar completamente o relógio para ver como ele lida com rivais estabelecidos.

Escrito por Chris Hall.