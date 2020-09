Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Peloton anunciou uma nova versão de sua popular bicicleta ergométrica conectada ao lado de uma nova máquina de corrida mais barata.

O Peloton Bike + foi projetado tendo em mente o feedback do cliente. Como a bicicleta padrão , ela vem com um display para visualizar e interagir com as aulas de ciclismo indoor ao vivo. No entanto, a nova tela HD de 23,8 polegadas pode girar 180 graus para a esquerda e para a direita, para que os usuários possam acompanhar outras aulas, como ioga, quando não estiverem na própria bicicleta.

Ele também possui um novo sistema de som de quatro alto-falantes, integração de um toque com Apple GymKit para fácil emparelhamento do Apple Watch e um sistema de resistência digital de seguimento automático. Este último recurso lembra suas métricas-alvo e ajusta automaticamente a resistência do pedal para cima e para baixo com base em seu plano de treino e orientação do instrutor.

A Peloton Bike + estará disponível nos EUA, Canadá, Reino Unido e Alemanha a partir de 9 de setembro, com preço de $ 2.495 / £ 2.295 / € 2.690.

A Peloton Bike original estará disponível por um novo preço de US $ 1.895 com um período de 30 dias de avaliação em casa.

O Peloton Tread é uma versão um pouco reduzida da máquina de corrida Tread + da empresa, mas a um preço mais baixo.

Ele adota algumas das características do modelo carro-chefe, como os botões de controle e de salto, mas ocupa menos espaço. Ele também possui uma tela sensível ao toque HD de 23,8 polegadas com alto-falantes integrados.

Estará disponível a partir de 26 de dezembro nos EUA, Canadá e Reino Unido a partir de 26 de dezembro, Alemanha a partir do início de 2021. Seu preço será de $ 2.495 / £ 2.295.

Escrito por Rik Henderson.