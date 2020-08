Wahoo Kickr de quinta geração é mais preciso, prometendo um passeio mais natural

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O icônico Kickr do Wahoo teve uma atualização para 2020, aumentando a precisão enquanto faz algumas alterações para um passeio mais natural e confortável.

O Kickr de quinta geração aumenta a precisão do poder, com Wahoo dizendo que agora é +/- 1 por cento, abaixo de 2 por cento na versão anterior de 2018 - e já era bastante preciso como você esperaria de um nível superior treinador interno .

Agora existe um processo de calibração automática, o que significa que você não precisa executar um spindown. Em outros modelos, o Wahoo recomenda um spindown usando o aplicativo em seu telefone a cada duas semanas ou ao configurar o treinador em um novo local. Graças à nova calibração automática, isso deve ser uma coisa a menos em que pensar.

Movendo-se para um passeio mais natural, há boas notícias se você possui um modelo Kickr mais antigo. O aumento do conforto vem dos novos pés do eixo que são instalados. Isso permite uma pequena compressão, o que significa que o Kickr pode balançar naturalmente de um lado para o outro, como sua bicicleta faria no mundo real.

Eles fornecem até 5 graus de movimento e há três opções diferentes de rigidez para que você possa personalizar a configuração para se adequar ao seu estilo. Agora, as boas notícias - esses pés também serão vendidos separadamente, portanto, se você tiver um Kickr mais antigo, poderá fazer um upgrade. Os pés custarão £ 64,99 e estarão disponíveis em breve.

O 2020 Wahoo Kickr já está disponível e o preço não mudou em relação às edições anteriores, então ainda custa £ 999.

Escrito por Chris Hall.