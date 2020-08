O que é o rastreamento do sono, como funciona e quais dispositivos o oferecem?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O rastreamento do sono já existe há vários anos, com várias empresas e dispositivos que o oferecem - alguns com mais detalhes do que outros e alguns fornecendo dados mais úteis do que outros.

Envolve o rastreamento dos estágios do sono, normalmente categorizados como leve, profundo e REM (movimento rápido dos olhos ou sonho), com uma análise de quanto tempo você esteve em cada estágio e a duração do seu sono durante a noite.

Existem dispositivos de rastreamento de sono dedicados, bem como rastreadores de fitness e dispositivos vestíveis capazes de rastrear seu sono - mas os dados fornecidos e os recursos oferecidos variam entre os dispositivos e as empresas.

Algumas empresas oferecem pontuações de sono, algumas têm alarmes inteligentes para acordá-lo dentro de uma janela definida quando você está no sono mais leve e outras combinam seus dados de atividade e sono para lhe dar uma visão geral de sua recarga e o que você precisa fazer para os melhores resultados.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o rastreamento do sono e quais empresas oferecem o quê.

Os estudos do sono realizados em um laboratório usam polissonografia, medindo a atividade cerebral, os movimentos dos olhos e do corpo por meio de sensores acoplados à sua cabeça. Para classificar o sono em estágios, a variação nos intervalos de batimento a batimento do coração deve ser medida e é dito que um técnico do sono deve medir os sinais em períodos de 30 segundos.

É claro que vestíveis e colchonetes não têm o luxo de um laboratório e sensores conectados à sua cabeça - e você também não gostaria disso todas as noites. Em vez disso, o rastreamento do sono com esses dispositivos é feito usando o monitor de frequência cardíaca e sensores de movimento para detectar em qual estágio do sono seu corpo está durante a noite. Ao longo da noite, o seu corpo entrará e sairá das diferentes fases: acordado, leve, profundo e REM.

Seu corpo precisa de uma combinação de todos esses estágios para se recuperar, reconstruir e deixá-lo descansado ao acordar. Diz-se que a luz fortalece a memória e o aprendizado, enquanto a profundidade ajuda na recuperação física e o REM ajuda no pensamento estratégico e na criatividade.

Muitos estudos relacionam um sono de boa qualidade a um estilo de vida saudável. O sono adequado pode diminuir seus níveis de estresse, diminuir a pressão arterial, ajudar seu sistema imunológico a se manter forte e ajudá-lo a se recuperar mental e fisicamente do estresse em seu corpo.

Uma boa noite de sono o ajuda a manter-se mentalmente alerta - importante para quem está na área de educação ou em empregos mentalmente cansativos - e também fisicamente forte.

O sono é particularmente importante para a recuperação física do exercício e, para muitos atletas, é uma parte importante de um regime de treinamento. É por meio da recuperação - incluindo o sono - que você reconstrói os músculos e sistemas estressados, tornando-se mais forte.

Aqui está uma análise das empresas e dispositivos que oferecem rastreamento do sono e os diferentes recursos oferecidos.

Todos os rastreadores de atividade usados no pulso do Fitbit oferecem rastreamento automático do sono quando você os usa para dormir. O monitor de frequência cardíaca - se o seu dispositivo tiver um - combinado com os sensores de movimento rastreia seu sono e fornece uma análise dos estágios do sono e uma pontuação de sono de 100 quando você acorda para ajudá-lo a avaliar o quão bem você dormiu.

No aplicativo Fitbit , você pode ver as tendências do seu sono ao longo do tempo e obter informações para ajudá-lo a entender melhor sua noite de sono, embora as informações não sejam tão úteis quanto a bateria corporal da Garmin.

Todos os dispositivos mais recentes do Fitbit oferecem alarmes silenciosos - acordando você com uma vibração suave em seu pulso. Alguns dispositivos Fitbit - aqueles com monitores de frequência cardíaca - também possuem Smart Wake, com o dispositivo acordando você durante o estágio ideal de sono em uma janela definida por você.

Os dispositivos Fitbit que oferecem rastreamento de sono incluem:

Fitbit Inspire HR

Fitbit Charge 3

Fitbit Charge 4

Fitbit Versa

Fitbit Versa 2

Fitbit Versa Lite

Fitbit Ionic

Withings oferece rastreamento de sono através de seus rastreadores de atividade no pulso, mas também oferece um tapete de rastreamento de sono dedicado - Analisador de Sono - que é colocado sob o colchão, o que significa que você não precisa usar nada para dormir.

O Sleep Analyzer oferece dados do estágio do sono e uma pontuação do sono, mas também possui detecção de apnéia do sono, medindo sua respiração, frequência cardíaca e movimentos corporais, bem como detecção de ronco.

Os rastreadores de atividade do Withings rastreiam automaticamente seu sono quando usado para dormir, oferecendo um Pontuação de Sono, bem como estágios de sono leve e profundo, alarme silencioso e recursos de Smart Wake-Up, muito parecidos com o Fitbit, mas sem tantos dados.

Os dispositivos Withings que oferecem rastreamento de sono incluem:

Analisador do Sono Withings

Mover ECG para dentro

Withings Steel HR

Withings Scan Watch

FC de pulso de Withings

O nível mais avançado de rastreamento do sono da Polar é chamado Polar Sleep Plus Stages e ele rastreia automaticamente a quantidade de sono que você dormiu, junto com a qualidade, e informa a duração do tempo gasto em cada estágio do sono. Há uma pontuação de sono em 100 - quebrada em um reflexo de solidez, quantidade e regeneração.

Existem insights para que você possa ver como os vários componentes de sua pontuação de sono se comparam ao seu nível normal. Separadamente, a Polar também oferece algo chamado Nightly Recharge. Isso pega os dados do sono e os define no contexto de sua atividade diária para ver se você está bem recarregado. Um dia de treinamento pesado seguido de sono insatisfatório e você será aconselhado a descansar em vez de treinar.

Os seguintes dispositivos Polar oferecem os estágios Sleep Plus da empresa, com recarga noturna:

Polar Vantage V Titan

Polar Vantage V

Polar Vantage M

Polar Grit X

Polar Ignite

Polar Unite

A Garmin tem um conjunto abrangente de rastreamento do sono que, mais uma vez, rastreia os estágios do seu sono e apresenta uma imagem de como você dormiu. Como muitos dispositivos Garmin também fornecem leituras de saturação de oxigênio, isso também faz parte da pontuação do sono, junto com seu nível de respiração.

Os dados fluem para um sistema chamado Body Battery, que leva em consideração seu estresse e níveis de atividade do dia anterior para refletir o quão bem você está recuperado. É um sistema excelente e realmente funciona, dando a você uma ideia de quanto você tem no tanque.

O rastreamento do sono é amplamente suportado por dispositivos Garmin . Abaixo está uma lista de dispositivos mais recentes que também oferecem bateria corporal:

Garmin Approach S62

Garmin Fenix 6 series

Música Garmin Forerunner 245/245

Garmin Forerunner 45 / 45S

Garmin Forerunner 945

Garmin Swim 2

Garmin Instinct

Garmin Instinct Tactical

Série Garmin Legacy Hero and Saga

Garmin MARQ series

Garmin Quatix 6

Garmin Tactix Delta

Garmin Venu

Garmin Vivoactive 4 / 4S

Garmin Vivosmart 4

Garmin Vivomove 3 / 3S

Garmin Vivomove Luxe

Estilo Garmin Vivomove

A Samsung usa uma combinação de frequência cardíaca e movimento durante a noite para determinar se você dormiu bem. Se você estiver usando um de seus relógios compatíveis de rastreadores de fitness, ele criará automaticamente um gráfico para você ver na manhã seguinte ao acordar.

Neste gráfico, você verá quantas horas passou em sono profundo, sono leve e sono REM, com uma divisão abaixo desse gráfico mostrando como isso se compara ao tempo ideal em cada ciclo de sono. Em seguida, usa esses dados para criar uma pontuação de sono de 100. Quanto maior a pontuação de sono, melhor sono você teve.

Depois de rastrear algumas noites de sono, o Samsung Health (o aplicativo que você usa para controlar tudo) criará uma divisão média para você e ajudará a entender como melhorar seu sono, dizendo-lhe para parar de ir para a cama tarde demais ou planeje uma hora de dormir consistente todos os dias.

A maioria dos wearables mais recentes da Samsung rastreia o sono, incluindo o seguinte:

Galaxy Watch 3

Galaxy Watch Active 2

Galaxy Watch Active

Galaxy Watch

Galaxy Fit

Galaxy Fit e

Gear Fit 2 Pro

A Apple anunciou o rastreamento do sono como um recurso que chegará ao watchOS 7. Atualmente o smartwatch da Apple não oferece rastreamento do sono, mas oferecerá quando a atualização do watchOS 7 chegar no final deste ano com um aplicativo dedicado ao Sleep.

O rastreamento do sono no Apple Watch usará a detecção de micromovimentos do acelerômetro do dispositivo para capturar os estágios do sono, fornecendo um detalhamento de sua noite de sono e um gráfico apresentando suas tendências semanais de sono no aplicativo Sleep.

Haverá também lembretes de cobrança se o seu Apple Watch não tiver energia suficiente para passar a noite e um modo de relaxamento que funciona com o seu iPhone para ajudá-lo a relaxar para dormir, permitindo que você adie notificações, abra aplicativos de meditação, vire em uma lista de reprodução de música ou ative predefinições de casa inteligente.

O WatchOS 7 e o rastreamento do sono serão compatíveis com os seguintes modelos do Apple Watch quando chegar:

Apple Watch Série 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Série 5

Rumores de Apple Watch Series 6

