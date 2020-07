Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Kings College deseja usar o seu Fitbit para saber mais sobre o novo coronavírus.

Os proprietários dos rastreadores de fitness da Fitbit foram recrutados para participar de vários estudos de COVID-19, incluindo no Kings College London, no Scripps Research Translational Institute e no Stanford Medicine Healthcare Innovation Lab nos EUA. Agora, chegou um novo aplicativo de ciência da massa do Kings College para usuários de dispositivos portáteis, permitindo que os pesquisadores correspondam os sintomas do coronavírus aos dados de freqüência cardíaca, sono e atividade.

Embora você não precise de um dispositivo Fitbit para se inscrever no estudo, o aplicativo Mass Science foi projetado para suportar dados fornecidos por esses rastreadores e relógios. Os pesquisadores querem coletar dados de saúde dos dispositivos vestíveis para comparar os períodos de doença dos usuários com os períodos saudáveis. Os pesquisadores podem obter informações a partir desses dados sobre como a doença se espalha e podem criar um teste que pode ser usado para detectar sinais de alerta precoce.

O outro objetivo é rastrear a doença nacional e localmente, aprender mais sobre a taxa de transmissão e os sintomas mais importantes. o foco imediato está nos participantes do Reino Unido, mas, como se trata de uma pandemia mundial, o Kings College deseja estudar uma ampla gama de pessoas em diferentes estágios.

Você pode baixar o novo aplicativo móvel Mass Science para dispositivos Android e iOS e encontrar mais informações sobre inscrição na página do projeto COVID-Collab aqui . Lembre-se de que este novo aplicativo de Ciências da Massa é separado do próprio estudo COVID-19 da Fitbit , lançado em maio a partir do aplicativo Fitbit.