Um dos Santo Graal de projetar uma bicicleta elétrica é cada vez mais ver se as pessoas percebem ou não que ela é eletrificada - quanto mais elegante e discreto o compartimento da bateria, melhor.

Superstrata, a definição de uma startup moderna da área da baía, parece que atingiu esse limite, com sua bicicleta recém-anunciada, que é um belo kit de fibra de carbono personalizado impresso em 3D.

Com um estilo de corrida e uma estrutura de armação única, esta é uma bicicleta muito atraente e vem com eletrificação para lhe dar um impulso útil enquanto você pilota, desde que você tenha a versão mais cara, chamada Ion. A versão não eletrificada é chamada Terra e é surpreendentemente mais barata.

Aparentemente, ambos são impressos sob encomenda em fibra de carbono de nível industrial para se ajustar ao seu quadro, para que pessoas de todas as alturas e tamanhos possam usar as bicicletas.

O Ion se beneficia da assistência aos pedais, que pode levar até 32KM / H (dependendo das regulamentações locais), uma velocidade impressionante e um quadro que pesa apenas 1,7KG também é impressionantemente leve em comparação com grande parte do mercado. Tem um alcance de cerca de 92 km, também um número muito sólido em comparação com a média.

A Superstrata não chega nem ao topo da faixa de preço do mercado, chegando a US $ 3.000 (cerca de 2.400 libras), o que é o ponto em que muitas bicicletas elétricas acabam desembarcando.

Ainda assim, será interessante ver se isso pode gerar ondas em um mercado que está vendo enormes picos de interesse, à medida que as pessoas recorrem a novas maneiras de viajar e se deslocar.