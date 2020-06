Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No que só pode ser visto como a expressão máxima da vida de bloqueio, a Zwift e a Amaury Sport Organization - os organizadores do Tour de France - anunciaram que a icônica corrida de ciclismo acontecerá virtualmente durante julho.

Nos três primeiros finais de semana de julho, 23 equipes profissionais masculinas e 17 equipes profissionais femininas - incluindo nomes como Chris Froome, Geraint Thomas, Marianne Vos e Kirsten Wild - competirão em seis etapas virtuais, cada uma com duração de uma hora, no Zwift plataforma virtual.

No entanto, essas etapas não estarão todas nas rotas normais do Tour de France. A primeira e a segunda etapas ocorrerão no clássico mapa Watopia de Zwift, que receberá destaques visuais inspirados na cidade francesa de Nice - o local da Grande Partida para o TdF reprogramado a partir do final de agosto.

As etapas 3, 4 e 5 ocorrerão em um novo mapa francês em Zwift, enquanto a etapa final será, obviamente, em um novo mapa de Paris.

Sábado, 4 de julho, etapa 1: Nice, 36,4 km (4 x 9,1 km, etapa montanhosa)

Domingo, 5 de julho, etapa 2: Nice, 29,5 km (682m de subida, etapa montanhosa)

Sábado, 11 de julho, etapa 3: Nordeste da França, 48 km (etapa plana)

Domingo 12 de julho, etapa 4: Sudoeste da França, 45,8 km (2 x 22,9 km voltas, etapa montanhosa)

Sábado, 18 de julho, etapa 5: Mont Ventoux, 22,9 km (término em Chalet-Reynard, etapa montanhosa)

Domingo, 19 de julho, etapa 6: Paris Champs-Elysées, 42,8 km (6 voltas do circuito)

Também haverá camisas premiadas nas etapas pelos pontos conquistados - e o objetivo de todo o evento é trazer alguma forma de corrida de bicicleta para os fãs, além de arrecadar dinheiro para instituições de caridade apoiadas pelo fundo do Tour de France United.

Não é apenas sobre os profissionais. Há também uma série Virtual lÉtape du Tour de France, baseada em Zwift. O Étape normalmente permite que os fãs passem por uma das etapas do Tour nas mesmas estradas que os profissionais em eventos de participação em massa - e também haverá três etapas do Étape em Zwift, o que significa que você pode participar da ação.

4 e 5 de julho, Etapa 1: Nice, 29,5 km (682m de subida, etapa da montanha)

11 e 12 de julho, Etapa 2: Sudoeste da França, 45,8 km (2 x 22,9 km de volta, etapa montanhosa)

18 e 19 de julho, Etapa 3: Mont Ventoux, (22,9 km, terminando no observatório)

"Graças ao Tour de France virtual, que será amplamente transmitido na TV, os campeões e seus fãs preencherão o vazio deixado pelo Tour de France, que se reunirá com o público em Nice em 29 de agosto. O Tour Virtuel coloca tecnologia para trabalhar pela paixão e pela causa do ciclismo para todos ", disse Christian Prudhomme, diretor do Tour de France.

"O Virtual Tour de France será uma celebração do evento com as estrelas dos pelotões profissionais masculinos e femininos, todos em ajuda de cinco grandes causas. Não devemos esquecer também, há uma grande chance de participar do Virtual l Étape du Tour de France também! " disse Eric Min, CEO e co-fundador da Zwift.

A parceria é uma espécie de golpe para a Zwift; alavancar sua popular plataforma virtual de ciclismo só aumentará a conscientização sobre a tecnologia aos olhos dos fãs de ciclismo em todo o mundo.

O mais inteligente do Zwift é o quão dinâmico ele é como plataforma. Para participar, você precisa de uma bicicleta, um treinador interno compatível e estar inscrito na plataforma - mas isso abrange uma ampla variedade de opções, desde um treinador interno básico com alguns sensores até treinadores inteligentes extremamente sofisticados que também podem simular o mudança de altitude na rota.

Vimos um boom no ciclismo em 2020 e plataformas como o Zwift oferecem uma opção interna para quem não pode sair na estrada ou não quer. É a gamificação do ciclismo e não há jogo maior no esporte do que o Tour de France.

Você pode descobrir muito mais sobre o evento Tour de France no site da Zwift .