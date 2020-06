Lululemon para adquirir Mirror, aumentando a plataforma de treino inteligente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Lululemon confirmou que está se mudando para adquirir o Mirror, a plataforma inteligente de exercícios que traz exercícios virtuais para sua casa.

As empresas têm trabalhado juntas no ano passado, com Mirror apresentando embaixadores da Lululemon na plataforma, dando aos clientes um rosto mais reconhecível para se exercitar - mas a última ação verá a marca de roupas esportivas adicionando o Mirror aos seus próprios livros.

Espelho é um pouco inteligente de tecnologia. É uma plataforma de treino virtual que gira em torno de um espelho inteligente, descrito pela empresa como um "ginásio doméstico quase invisível". Isso ocorre porque ele usa um espelho conectado, exibindo informações sobre exercícios e orientações em vídeo no próprio espelho.

Você pode se conectar com amigos e familiares, obter feedback através do espelho, além de conectar coisas como sensores de frequência cardíaca para saber que está na zona.

A idéia é que você possa colocar o espelho em qualquer lugar da sua casa onde ele atue como um espelho normal, parecendo inócuo e se misturando ao fundo, mas quando você precisar se exercitar, acenda-o, selecione-o e siga as orientações exibidas no espelho

A vantagem de se exercitar diante de um espelho é que você pode trabalhar na técnica; portanto, para quem faz um treino com kettlebell, por exemplo, você pode ver o que deveria estar fazendo, o que realmente é fazendo e ajude a refinar suas habilidades.

É provável que a mudança de Lululemon tenha maior investimento no Mirror e mais atenção na própria plataforma de exercícios, mas o Mirror continuará a operar como uma entidade separada. Lululemon diz que isso inclui uma maior participação dos embaixadores da Lululemon, além de dar ao Mirror acesso a suas lojas e rede de comércio eletrônico.

O momento não poderia ser melhor: com academias fechadas e mais pessoas trabalhando em casa, as soluções inteligentes de exercícios estão crescendo. Embora você não consiga ir à academia para essa aula de cardio, Mirror e Lululemon podem levar a aula de cardio para a sala da frente.